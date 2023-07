Fiato corto e fatica muscolare: cause e rimedi

Introduzione Mancanza di respiro e muscoli affaticati o stanchi possono essere sintomi di una condizione di salute. Se i sintomi persistono, preoccupano o interferiscono con le attività quotidiane, è bene contattare il medico per una valutazione della condizione clinica. Comprendere le varie cause di questi sintomi può aiutarti a distinguere e determinare se uno sta influenzando il benessere dell'organismo.

Cause fiato corto e dolori muscolari Insufficienza cardiaca congestizia

Fibromialgia

Ansia generalizzata

Fibromialgia La fibromialgia è caratterizzata da sintomi che includono dolori articolari, muscolari, ai legamenti e ai tendini, che contribuiscono tutti a sensazioni di affaticamento e debolezza muscolare e generale. Ulteriori sintomi includono dolore toracico, dolori muscolari, battito cardiaco irregolare e mancanza di respiro. Sebbene la fibromialgia non rappresenti un pericolo per la vita o sia causa di conseguente malfunzionameto degli organi, può causare dolore, affaticamento e disagio costanti e cronici. Lo stress e il sonno scarso possono peggiorare i sintomi, mentre l'esercizio aerobico a basso impatto, come camminare o andare in bicicletta su una cyclette, può alleviare il disagio e il dolore.

Disturbi legati all'ansia Il Disturbo d'ansia generalizzato, o GAD, si presenta con diversi sintomi come: preoccupazione eccessiva, uno stato di ansia costante o una preoccupazione irrealistica. Tale condizione potrebbe manifestarsi anche per una situazione in cui la preoccupazione non è giustificata. Ad esempio, è possibile provare ansia anche per semplici azioni del quotidiano come il preparare la colazione, fare la doccia o andare a lavorare. Sintomi ansia genertalizzata Mancanza di respiro

Tensione muscolare e affaticamento

Palpitazioni cardiache

Sensazione di vertigini

Sudorazione