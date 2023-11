Fare un pisolino post allenamento fa bene?

Perché si sente l’esigenza di farlo

In generale, sentirsi assonnati dopo l'esercizio fisico non è motivo di preoccupazione, così come non lo è, al contrario, sentirsi estremamente scegli. Questo perché ogni persona è diversa e i i livelli di energia post allenamento dipendono da molti fattori, tra i quali livello generale di forma fisica, alimentazione, livello di idratazione, tipo di esercizio, durata, intensità e frequenza dell'esercizio, condizioni mediche sottostanti e quanto si è dormito la notte prima.

La sonnolenza post-allenamento è causata dalla risposta naturale del corpo all'attività fisica.

Quando ci si allena i muscoli si contraggono ripetutamente e usano l'adenosina trifosfato (ATP) per produrre queste contrazioni. L'ATP è una molecola che fornisce energia alle cellule e i livelli diminuiscono man mano che procede nell'allenamento. Questo riduce la capacità dei muscoli di funzionare, con conseguente affaticamento muscolare, noto come affaticamento periferico.

Anche il sistema nervoso gioca un ruolo nella voglia di pisolino posta allenamento fisico. Durante l'esercizio quello centrale invia ripetutamente segnali per attivare i muscoli, ma l'intensità è progressivamente minore man mano che ci si allena.

Inoltre, l'esercizio aumenta vari neurotrasmettitori, tra cui la dopamina e la serotonina. Questi cambiamenti riducono la capacità del sistema nervoso centrale di attivare i muscoli, portando ad un affaticamento centrale.