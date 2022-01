Fare sport in aree inquinate fa meno bene?

Molte persone preferiscono praticare attività fisica all'aperto piuttosto che in spazi chiusi, soprattutto se si tratta di discipline cardio come la corsa o la camminata o uno sport di squadra.

Tuttavia, benché sia noto che allenarsi outdoor porti con sé molti benefici, pare che non sia così in qualunque circostanza. Chi lo fa in aree caratterizzare da un alto inquinamento atmosferico, infatti, sembra debba fare i conti con la diminuzione di molti di questi benefici per la salute. In particolare, sarebbero quelli legati al cervello a scomparire quasi del tutto nei casi di attività fisica svolta in zone molto inquinate, rispetto a chi fa movimento in aree prive o con una minor quantità di smog.

A sostenerlo è uno studio realizzato dall'Università dell'Arizona a Tucson e pubblicato sulla rivista scientifica Neurology.