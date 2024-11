Fare Pilates in menopausa fa bene?

Per ottenere benefici è importante allenarsi almeno due-tre volte alla settimana e muoversi di più nella quotidianità.

L' esercizio fisico è un alleato in tutte le epoche della vita, e in particolare durante la menopausa poiché è molto efficace nel ridurre il grasso addominale e il grasso viscerale , che nelle donne tendono ad aumentare con la fine dell'età fertile. Inoltre, l' attività fisica contribuisce a migliorare il metabolismo delle cellule adipose, dunque aiuta a dimagrire , ed è anche efficace nel sostituire gli effetti benefici degli estrogeni , che calano drasticamente con l'arrivo della menopausa.

Come agisce il Pilates?

Il Pilates è un'attività molto utile per le donne in menopausa perché aiuta a minimizzare le conseguenze negative scatenate dalla mancanza degli ormoni estrogeni, come la perdita di massa ossea, le modifiche svantaggiose nella composizione corporea, l'aumento di peso, la sindrome genito-urinaria, il prolasso.

L'ideale sarebbe iniziare a praticarlo il prima possibile, ma anche chi comincia a menopausa già avviata può comunque trarne degli ottimi benefici.