Perché fare le scale a piedi aiuta gli anziani a mantenersi in salute

Esistono azioni appartenenti alla vita quotidiana che si compiono automaticamente e che, anche senza che ce ne si renda conto, rappresentano ottimi esercizi fisici quotidiani. Tra di esse una delle più benefiche per la salute è fare le scale, soprattutto quando si inizia a diventare anziani. Salire almeno un paio di rampe al giorno, infatti, migliora l'equilibrio visto che è necessario bilanciare il peso su una gamba mentre si solleva l'altra e aiuta a rafforzare una grande varietà di muscoli, tra cui quelli del core, i glutei, i quadricipiti e i polpacci. Tutti aspetti da non sottovalutare quando gli anni aumentano. Se si vive al piano alto di un condominio e non si hanno problemi di salute che lo pregiudichino, meglio quindi evitare di usare l'ascensore ma optare per le scale, facendo però attenzione a salirle in sicurezza, senza fretta, compiendo piccoli passi, aggrappandosi alla ringhiera o rimanendo sempre vicino ad essa in modo da riuscire ad afferrarla in caso di stanchezza o perdita di equilibrio. Anche se può sembrare faticoso, i benefici che questo piccolo sforzo quotidiano porta sono molteplici e tutti importantissimi. Questi i principali.

Aumenta la forza della parte inferiore del corpo Poiché i movimenti necessari per salire sui gradini impegnano le articolazioni dell'anca, del ginocchio e della caviglia, fare alcune rampe di scale tutti i giorni può aiutare a rafforzare tutti i muscoli delle gambe, compresi i quadricipiti, i posteriori della coscia, i glutei e i polpacci. Nello specifico, quando si alza la gamba si fanno lavorare i flessori dell'anca, mentre il gluteo medio si rafforza per aiutare il corpo a mantenersi in equilibrio. Inoltre, mentre ci si appoggia sui gradini vengono stimolati la parte bassa della schiena e gli addominali, così come i muscoli dei piedi, specialmente se si tiene il tallone leggermente al di fuori del gradino quando si sale. Rafforzare questi muscoli è importante quando si invecchia perché la perdita muscolare legata all'età può mettere a più alto rischio di cadute. Circa un anziano su quattro, infatti, sperimenta una caduta ogni anno e rafforzare i muscoli della parte bassa del corpo, anche se non scongiura completamente il rischio, riduce notevolmente le probabilità di cadere. Se ci si sente abbastanza in forma e si vuole approfittare delle scale per fare qualche esercizio di rafforzamento extra, questo attrezzo improvvisato si presta perfettamente all'esecuzione di squat in salita.

Aiuta a mantenere una buona mobilità e flessibilità Preservare la mobilità è la chiave principale per mantenersi il più possibile autonomi quando si invecchia e proprio per questo, con il passare degli anni la propria fitness routine dovrebbe contenere sempre più esercizi volti a preservare tale aspetto. Anche fare le scale aiuta a mantenere la mobilità perché le articolazioni di caviglia, ginocchia e anca, muovendosi attraverso la loro gamma completa di movimento, si mantengono in forma. Tale attività quotidiana rappresenta un esercizio abbastanza dinamico che richiede potenza, equilibrio e forza e questo a sua volta, insieme alla mobilità, migliora la flessibilità, altro aspetto assolutamente da non sottovalutare se l'obiettivo è di mantenersi il più possibile attivi.

Migliora la salute cardiovascolare Salire le scale è a tutti gli effetti un allenamento cardio, il che significa che farlo rafforza il cuore e migliora la capacità aerobica. In uno studio del gennaio 2019 apparso su Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, è stato osservato un piccolo gruppo composto da adulti sedentari ai quali è stato chiesto di salire rapidamente tre rampe di scale tre volte al giorno, con 1 - 4 ore di riposo tra l'una e l'altra. Dopo aver condotto questo esercizio tre giorni a settimana per sei settimane, è stato osservato un miglioramento della salute cardiovascolare e una diminuzione del tempo medio necessario per salire le scale. La ricerca ha anche suggerito che i benefici del salire le scale, a livello cardiovascolare, sono paragonabili a una passeggiata di un chilometro e mezzo. Una tesi confermata anche dai ricercatori di un altro piccolo studio del febbraio 2017 presentato alla Conferenza internazionale su movimento, salute ed esercizio fisico, che dopo aver osservato un gruppo di persone fare sette piani di scale due volte al giorno, cinque giorni alla settimana per un mese, e un altro che camminare per un chilometro e mezzo su un tapis roulant per la stessa quantità di tempo hanno notato miglioramenti simili a livello cardiovascolare.