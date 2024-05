Fare giardinaggio è un allenamento?

Basta pensare ai movimenti compiuti mentre si è in giardino o nell' orto per capire quanto gli attrezzi possano sostituirsi ai pesi della palestra , e piegamenti e azioni come spingere, tirare, accovacciarsi, con il peso del terreno e delle attrezzature, siano attività equiparabili agli esercizi funzionali .

Giardinaggio: benessere mentale

Il giardinaggio vanta anche una serie di benefici per la salute mentale, quasi fosse una seduta di meditazione. In primis aumenta la consapevolezza: ci si concentra sul qui e ora, sul momento presente, proprio come nella mindfulness. Ne consegue che prendersi cura di piante e fiori, o del proprio orto, sia benefico per la mente e funzioni come anti stress.