Allenamento delle Donne e Falsi Miti

In questo articolo cercheremo di contribuire alla buona informazione , demolendo per quanto possibile convinzioni e credenze potenzialmente sbagliate e addirittura controproducenti .

Ciò nonostante, pur investendo tempo e denaro nei servigi di chi fa della cultura estetica un vero e proprio mestiere, alcune donne si oppongono al tipo di allenamento e di alimentazione consigliati. Le ragioni? Soprattutto due: perché alcuni falsi miti sono tutt'ora duri a morire e perché la propria immagine corporea non è mai un parametro oggettivo – subisce infatti l' influenza delle emozioni; ergo: lo specchio non riflette la realtà bensì la nostra interpretazione della stessa.

Falsi Miti

Uno dei falsi miti più diffusi tra le donne, comprese quelle che si dedicano assiduamente al benessere e/o alla cura del proprio corpo, è che l'allenamento contro resistenza (resistance training) con l'uso dei pesi (sovraccarichi) provochi un eccessivo aumento muscolare e possa quindi portare all'androginia (lineamenti mascolini). Questo è un grosso errore dovuto all'ignoranza – intesa come limitata conoscenza – delle persone meno esperte.

Partendo dal presupposto che crescere a livello muscolare non risulta così semplice, anche ponendo il caso, sarebbe sufficiente diminuire l'entità dello stimolo specifico – ad esempio, in caso di braccia troppo muscolose, ridurre gli esercizi per bicipiti, tricipiti e deltoidi. L'allenamento con i pesi (resistance training) è capace, in realtà, di produrre sostanziali benefici sia nell'uomo che nella donna senza alcun effetto antiestetico; vediamoli più nel dettaglio.

L'altra credenza infondata ma radicata nelle donne è che, per dimagrire e tonificare, sia indispensabile o più consigliato l'allenamento di tipo aerobico. Non è proprio così. Diciamo che l'allenamento aerobico offre numerosi vantaggi, uno dei quali è la possibilità di un elevato consumo calorico finale. In effetti, 60' ininterrotti di esercizio aerobico a media intensità permettono di consumare diverse centinaia di calorie (anche quasi un migliaio); lo stesso non si può dire dell'allenamento con i sovraccarichi che, nonostante l'alta intensità, visti i recuperi tra le serie, ha una densità spesso inferiore al 30% (meno di 20' effettivi su 60'). C'è da riferire che gli adattamenti funzionali dell'apparato cardio-circolatorio, polmonare e quelli metabolici non sono gli stessi tra i due tipi di allenamento. Quello aerobico ad alto volume ha effetti superiori sul cuore, sui vasi, sui bronchi e sui parametri sanguigni (colesterolo, trigliceridi, glicemia ecc), soprattutto se caratterizzato da picchi oltre soglia anaerobica. Anche l'allenamento con i pesi offre certi vantaggi, ma non equiparabili ai precedentemente descritti.

Passiamo quindi al terzo falso mito, in realtà strettamente correlato al precedente, ovvero che l'attività aerobica permetta di consumare prevalentemente grassi. I substrati energetici sono certamente misti, ma la quantità di lipidi è molto più bassa di quanto ci si possa aspettare, soprattutto in soggetti poco allenati. Ciò non toglie ovviamente che siano più di quelli ossidati nell'allenamento con i pesi; inoltre, la rimanenza delle calorie consumate, provenienti dai glucidi muscolari (glicogeno), migliora la sensibilità muscolare al glucosio e all'insulina favorendo il dimagrimento. Migliora, in definitiva, il metabolismo dei carboidrati.

Per onestà, bisogna ammettere che l'allenamento da alta intensità con i pesi crea – nella maggior parte dei casi – un debito di ossigeno post esercizio superiore all'attività aerobica, con elevato metabolismo anche nelle ore che seguono la seduta. Non è sempre detto; ciò dipende in realtà anche dal volume di allenamento e dalla densità degli stimoli. Un "diecimilametrista" (atleta) si allena creando un EPOC che la maggior parte dei culturisti può solo sognare.