C'è chi sostiene che non esista un vero e proprio fabbisogno minimo di carboidrati , poiché non si riscontrano patologie da carenza glicidica.

Questa è una mezza verità. Il fabbisogno di glucosio è ben noto, e viene calcolato sul livello minimo costituito dalla richiesta del sistema nervoso centrale (120 g / die circa). In genere, si afferma che un organismo non troppo attivo richieda 7-8g di glucosio all'ora (0,1-0,12g/Kg di peso corporeo).

Poi, sappiamo che per neoglucogenesi (GNG) il fegato è capace di sintetizzare glucosio, soprattutto a partire dagli amminoacidi neoglucogenetici (come leucina, isoleucina, valina, glutammina e arginina), dal lattato e dal glicerolo. Tuttavia questo processo ha un limite e non può essere perpetuato.

È anche vero che molti tessuti possano "funzionare" anche ossidando altri substrati (acidi grassi, corpi chetonici, amminoacidi ramificati), ma ciò non significa che mantengano la stessa efficienza; infatti, se da un lato l'organismo può adattarsi a una scarsità di glucosio, la totale mancanza sfocia nell'accumulo di corpi chetonici ad effetto tossico. Quindi, nel lungo termine, la mancanza di carboidrati alimentari non è compatibile né con la buona salute, né con l'efficienza muscolare e metabolica, e tantomeno con la sopravvivenza dell'individuo.

Durante una "restrizione" calorica/glicidica nel breve termine, il livello ematico di glucosio è mantenuto comunque stabile (65-80 mg/dl) attraverso la GNG, sotto stimolo del glucagone (antagonista dell'insulina), il cui rilascio è aumentato dal calo della glicemia e dell'insulina. Comunque, riferendosi ad un atleta, si può notare che l'affaticamento durante l'allenamento è proporzionale alla deplezione di glicogeno muscolare. Ecco perché le diete low carbo non sono adatte a chi pratica sport, soprattutto di tipo aerobico prolungato. In un individuo sedentario invece, la cui quantità di glicogeno muscolare si attesta sulle 80-110 mmol/kg – ed è inferiore ai 110-130 mmol/kg di un atleta – la carenza di carboidrati è meglio tollerata; questo perché il glicogeno muscolare viene reclutato solo per il metabolismo del tessuto locale, mentre alla glicemia deve ottemperare il fegato.

Durante una restrizione glicidica, la quantità di glicogeno muscolare si abbassa a circa 70 mmol/kg, e a tale soglia aumenta l'ossidazione dei grassi (già nelle prime 12 ore), sia a riposo che durante l'allenamento. Quando la quantità di glicogeno si abbassa a circa 40 mmol/kg la prestazione atletica di uno sportivo ne risente. Raggiungendo la soglia delle 15-25 mmol/kg arriva l'affaticamento.