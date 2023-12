Fabbisogno glucidico: quanti carboidrati in una dieta equilibrata e per lo sportivo

Ruolo dei carboidrati nello sportivo Come anticipato, i carboidrati assumono maggiore importanza per i soggetti molto attivi e per gli sportivi. Ma perché? In realtà, per varie ragioni. Sappiamo che il glucosio ha un ruolo energetico di grande spessore. Negli sport molto intensi e che si prolungano oltre la soglia del metabolismo anaerobico alattacido (che usa il creatin-fosfato), ma anche negli sport di resistenza, questo substrato è sempre "limitante". Vuol dire che un eventuale carenza è direttamente collegata al declino della prestazione; I carboidrati hanno una spiccata funzione anabolica. Stimolano sensibilmente l'insulina che, nel soggetto provvisto di buona sensibilità insulinica (oppure subito dopo la prestazione atletica), diventa un ormone spiccatamente "compartimentale". Questo significa che convoglia efficacemente i nutrienti al tessuto muscolare, permettendogli di recuperare e di crescere; I carboidrati hanno una spiccata funzione anti-catabolica. Sappiamo che, in assenza di glucosio, il muscolo ossida gli amminoacidi ramificati del suo stesso tessuto contrattile e che, nel fegato, aumentano la gluconeogenesi e la chetogenesi dagli amminoacidi circolanti. In pratica, senza glucosio, si perdono molti più amminoacidi, che sono i mattoni essenziali delle proteine.