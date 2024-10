Fa bene camminare all’indietro?

Rispetto alla camminata classica, e quindi in avanti, quella all'indietro porta molto meno carico sulle articolazioni. Di conseguenza, questa attività è particolarmente indicata per persone che hanno problemi alle ginocchia.

Il retro walking attiva muscoli diversi rispetto a quelli che si usano per camminare in avanti e molto spesso li stimola in modo più incisivo. Tra quelli che ne trovano maggior giovamento c'è il vasto mediale del quadricipite che si inserisce nella rotula ed è fondamentale per la stabilità del ginocchio .

Per mantenere l'equilibrio e capire come muoversi nello spazio è necessario quindi un impegno mentale costante, che contribuisce a migliorare le abilità cognitive.

Come si pratica?

La camminata all'indietro è piuttosto semplice da compiere ed esattamente come quella in avanti non esistono attrezzature specifiche da avere o nozioni di base da conoscere prima di iniziare. Per questo può essere praticata ovunque, anche tutti i giorni, ed essere inserita facilmente nella propria routine di allenamento.

Per prendere confidenza con i movimenti che prevede, il consiglio è di iniziare gradualmente, camminando a bassa velocità, per poi aumentare il ritmo con il tempo.

Si può praticare sia sul tapis roulant sia all'aria aperta, purché il terreno non sia sconnesso o abbia ostacoli che rischiano di non essere visti. Le prime volte può essere utile avere al proprio fianco un'altra persona che, camminando in avanti e precedendo chi cammina all'indietro, possa dare indicazione ed evitare che inciampi o cada.

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.