Fitness: Storia ed Evoluzione

Fin dalla preistoria l'uomo ha ricercato il fitness per spirito di sopravvivenza attraverso la caccia o la raccolta. Oggi non si può dire che si sia spinti da un'esigenza di quel tipo, ma rimane il fatto che il fitness è di fondamentale importanza per la salute ed il benessere "Fitness è salute, benessere, vita".

Durante il paleolitico questo modello si sussistenza tramite esercizio fisico per procacciarsi cibo fu accompagnato alle prime 2 forme di celebrazioni familiari che consistevano in ulteriori viaggi verso altre tribù amiche o parenti lontane fino a 30 chilometri dove danza e giochi duravano anche molte ore.

Primitivo è lo stile di vita richiesto all'uomo con caccia e raccolta di cibo per sopravvivere. La caccia durava anche due o tre giorni di viaggio per cercare cibo e acqua. Questo si può considerare un regolare attività fisica e componente principale della vita. "...la regolare attività fisica era componente principale della vita...".

I filosofi indiani oltre al ricercato equilibrio con la natura hanno riscontrato con esso benefici sulla salute, per cui fitness. Tali benefici sulla salute riguardano il buon funzionamento di organi e un benessere generale in quanto anche nella realtà moderna vengono riconosciuti e approvati.

Questo aspetto dello Yoga, chiamato Hatha Yoga, venne poi riproposto in occidente in una forma in cui viene definito con vari esercizi basati sulla postura e sulla respirazione .

Con questo metodo gli antichi sacerdoti indù, vivendo un stile di vita basato su meditazione e rigida disciplina, analizzarono e simularono il movimento ed i ritmi degli animali per cercare di raggiungere un equilibrio con la natura che i 3 animali sembravano essere in possesso.

L'esercizio fisico individuale inteso come ginnastica in palestra non fu molto incoraggiato, poichè il credo religioso del buddismo e induismo preferiva sottolineare la spiritualità, trascurando l'aspetto del corpo. Tuttavia presero avvio programmi di allenamento simili al cinese Kung-fu, che rimasero conformi al credo religioso: lo Yoga .

I programmi di allenamento di Kung-Fu consistevano in varie posizioni e movimenti con gli arti e imitazioni di diversi stili di lotta contro gli animali. Oltre al Kung-Fu nella Cina antica si diffusero altre attività come la danza, la lotta, tiro con arco e la scherma.

L'antico filosofo Confucio incoraggiò di partecipare a regolare attività fisica il popolo cinese. Riconobbe che la mancanza di attività fisica era spesso associata con alcune malattie, riconosciute allora come malfunzioni di organi interni , quindi poiché simili a malattie cardiovascolari e diabete , prevenibili con esercizio fisico per il fitness. Da lui nacque il Kung-Fu come attività per mantenere l'organismo in buone condizioni di salute.

Un sorta di palestra, invece, fu costituita per allenamenti basati sul miglioramento della forza e della resistenza piuttosto che sulla salute. Questo per creare soldati forti ed espandere l'Impero.

Antica civiltà greca (2500-200 a.C.)

Atene

Probabilmente non ci fu più alta considerazione del fitness come per la civiltà greca. L'idealismo della perfezione fisica, l'importanza per la bellezza del corpo, per la salute ed il benessere, così come si manifestò in tutta la società greca, non ebbe precedenti nella storia.

Antichi medici greci hanno favorito la diffusione del fitness nell'antica società di Atene, tra i più importanti ricordiamo: Herode, Ippocrete e Galeno.

I greci credevano nell'importanza dello sviluppo del corpo quanto in quello della mente, in quanto il benessere mentale è necessario per quello fisico. Infatti, furono i primi ad inserire la musica nell'esercizio fisico con un comune detto greco: esercizio per il corpo e musica per l'anima.

Le attività fisiche erano svolte in palestre che consistevano in strutture chiuse per gli esercizi ed uno spazio esterno per i salti e la corsa. A "vigilare" ed educare i giovani nelle palestre vi erano delle figure (paidotribe) che rappresentavano le moderne figure del fitness trainer.

Sparta

I valori fitness di Sparta erano sentiti ancor di più che ad Atene. Lo sviluppo di una cultura fitness a sparta riguardava esclusivamente scopi militari.

Nel corso di quest'epoca numerosi e sanguinari furono gli scontri tra i popoli. Ciò rendeva necessario mantenere alti livelli di performance fitness. I maschi della società di Sparta iniziavano all'età di sei anni fino ad età adulta ed erano educati direttamente dei membri del governo, i quali erano responsabili della formazione fisica del bambino. Tale educazione doveva garantire una formazione adatta al soldato adulto

Anche le femmine avevano l'obbligo di mantenere una buona forma fisica per essere in grado di avere figli forti che potevano così servire nel meglio lo Stato.

I soldati di Sparta sono stati ricordati nella storia come il migliore modello fisicamente idoneo alla storia del genere umano in quanto a forza e vigore.