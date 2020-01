Una grossa percentuale delle donne che entra per la prima volta in palestra e si rivolge all'istruttore o al personal trainer, chiede subito di non voler accrescere i propri muscoli , ma di rassodarli solamente, quasi avesse il terrore di diventare muscolosa.

D'altro canto non tutti possono ricorrere al bisturi e per questo il settore della nutrizione e dello sport sembra crescere in maniera inarrestabile. Sia chiaro, dimagrire non è difficile, così come non lo è migliorare la propria tonicità; la ricomposizione corporea è più che fattibile. Ciò che invece non rientra nelle nostre potenzialità, è stabilire totalmente in che modo rimodellarsi.

La bellezza femminile impone la perfezione non solo nelle forme, ma anche nella cura della pelle , dei capelli, degli occhi , delle unghie ecc. Si richiede l'eterna giovinezza, un seno prosperoso ma non ingombrante, fianchi ovviamente proporzionati ma non larghi e nemmeno stretti, cosce significative ma non muscolose, glutei tondi , sporgenti e marmorei, un addome piatto sul quale intravedere il six-pack che, tuttavia, non deve richiamare l'immagine maschile.

In linea di massima, lo stereotipo di bellezza femminile è in continua metamorfosi e non lascia la possibilità di metabolizzarlo. Fino a metà del secolo scorso e poco più, la donna perfetta era formosa e morbida. Tra i 70' e gli 80', l'androginia l'ha fatta da padrone. Negli anni 90' e fino ai primi 2000, insisteva l'icona di donna magra, longilinea e spesso al limite dell'anoressia. Oggi la questione è parecchio più complicata.

Ipertrofia Muscolare

Il tono muscolare è una caratteristica fisiologica uguale per tutte le persone sane, che niente ha a che fare con l'estetica. Tonificarsi, per come la si intende nel linguaggio comune, significa dimagrire e potenziare i muscoli ipertrofizzandoli; non ci sono altri mezzi per conferire un aspetto di maggior rotondità e compattezza poiché, come abbiamo detto, il concetto stesso di tonificazione, esteticamente parlando, in realtà non esiste.

Ciò detto, anche evitando che i volumi aumentino – braccia e cosce più grosse, spalle più larghe ecc – riducendo il tessuto adiposo la muscolatura verrebbe comunque messa in evidenza. La maggior parte delle donne che inizia un percorso di cultura estetica deve quindi fare i conti col timore di apparire più muscolosa, accettare questa possibilità e rendersi conto che qualsiasi risultato del genere è facilmente reversibile.

In caso di dimagrimento, se la riduzione ponderale è importante, esiste anche la possibilità che i tessuti circostanti non abbiano l'elasticità necessaria per rimanere compatti; in tal caso, c'è ben poco da fare, se non "riempire" con altra muscolatura. Sulla riduzione del seno invece, le possibilità sono ancora più limitate, perché in alcune donne l'aumento del gran pettorale sottostante si rivela esteticamente controproducente – ma non in tutte.

Non solo gli uomini ma anche le donne devono, quindi, lavorare sul proprio corpo ricercando una maggior ipertrofia muscolare, valorizzando in particolar modo i punti legati maggiormente alla bellezza femminile come i glutei, le cosce, la bassa schiena e l'addome. Si sconsiglia comunque di lavorare solo in questi distretti; la catena cinetica va sempre sviluppata per intero, per scongiurare il rischio di creare uno scompenso e relativi paramorfismi.

Da qui la frequente necessità di appoggiarsi a un personal trainer, che favorirà la metabolizzazione di questa teoria, la scelta dell'allenamento, la motivazione e l'aiuto nel lavoro. A tutte coloro che vorrebbero cimentarsi in soli 30' per 3 volte la settimana, sconsigliamo di puntare ad obbiettivi troppo elevati. Per la maggior parte dei soggetti è necessario allenarsi come un fitness model per conquistare progressivamente anche solo piccoli risultati per volta. Entriamo più nel dettaglio.

