Estensori per pettorali. Quale scegliere?

Si tratta diin alcuni casi professionali, ma da poter comodamente tenere in casa, per un programma di fitness completo e soddisfacente.

Questi strumenti sono ideali per aumentare la massa muscolare attraverso esercizi per pettorali utili per irrobustire, tonificare , rafforzare al parte superiore del corpo.

Resistente all' invecchiamento , durevole, buona resistenza alla trazione, buona elasticità e soprattutto la possibilità di staccare una o più molle per ridurre la resistenza personalizzando l'allenamento: ecco le qualità di questo prodotto.

È facilmente trasportabile ed è utile per allenare i pettorali e non solo.

Il power Twitter è il classico "attrezzo di una volta" che viene ciclicamente rivalutato. Si tratta di un prodotto semplicissimo: consta di una barra in acciaio con una molla di trazione al centro e due maniglie - rivestite in gomma o plastica - alle estremità.

L'estensore ZoneYan ha l'impugnatura in gomma TPE e una dimensione di 9x10,7cm mentre la lunghezza dei tubi è di 42 cm. La resistenza è di 10 chili per ciascuna banda. Il manico ha un design curvo, una presa comoda e un motivo a rilievo che lo rende antiscivolo.

Questo prodotto è fatto di acciaio per molle di alta qualità e ha un'eccellente forza elastica. Adatto a un trainer perfetto per la parte superiore del corpo, allena il braccio , il torace , le spalle, la schiena e l'intera parte superiore del corpo, può essere utilizzato anche come trainer per le mani . La molla è elastica ad alta resistenza, dotato di barra di trazione in acciaio e impugnatura in PU antiscivolo ad alta densità, molto efficace per costruire il tuo corpo. Le impugnature ergonomiche offrono una presa confortevole, prevenendo efficacemente lo slittamento della mano. Ci sono cinque molle che possono aumentare o diminuire il numero di molle in base alla forza richiesta dall'individuo.

Estensori per pettorali: altri modelli da comprare online

Ducomi Twister Molla Resistenza Flessibile

Il power twist Ducomi chiamato anche manubrio pieghevole a molla o espansore a molle, è una barra in acciaio con una molla di trazione al centro e due maniglie alle estremità, rivestite in gomma o plastica.

E' un attrezzo economico e facile da portare con sé poiché ha una lunghezza abbastanza ridotta, dai 70 ai 75 cm, molto utile per allenare i pettorali, e non solo, in qualsiasi luogo ci si trovi.

DBREAKS Estensore Pettorali Regolabile

L'espansore DBREAKS è un perfetto aiuto per l'allenamento di tutto il corpo, non solo per allenare le braccia, le gambe, le spalle, il petto e la schiena, ma anche rafforzare la presa e la forza muscolare e migliorare la forma del corpo. Inoltre è un attrezzo piccolo e leggero, facile da trasportare e conservare.

E' dotato di 5 molle staccabili e la forza di tensione di ogni molla è di 5kg. Durante l'esercizio, è possibile ridurre o aumentare il numero di molle come necessario per regolare la resistenza.

E' realizzato in acciaio di alta qualità e ha un'eccellente forza elastica. La superficie della molla è cromata e caratterizzata da resistenza alla corrosione, protezione dalla ruggine e anti ossidazione, il che rende l'espansore molto bello e anche facile da pulire. La maniglia è fatta di materiali PP ecologici, durevoli, antiscivolo e resistenti all'usura.

GOFITNESS Macchinario per Push Down

L'attrezzo super Push Down di GoFitness agisce come una sorta di personal trainer, aiutandoti a sviluppare velocemente e rinforzare i muscoli pettorali. Oltre a far accrescere la massa muscolare, GoFitness può essere usato anche su gruppi muscolari specifici per accelerarne la crescita, migliorarne la definizione e aumentarne la forza, inclusi petto, braccia, addominali, spalle e schiena.

Dotato di 4 molle d'acciaio super resistenti e di alta qualità è in grado di sopportare le sessioni di allenamento più intense. La resistenza varia fra i 10 e i 50 kg ed è adatta per uomini e donne, principianti ed esperti.

ROVERA 801R, Estensore A 5 Molle

L'estensore a 5 molle Rovera è ottimo per sviluppare i pettorali, le spalle e tutti i muscoli dorsali. Le 5 molle sono regolabili, possono essere rimosse per adeguare l'intensità dell'esercizio alle possibilità dell'atleta. Presenta un'impugnatura anatomica.

Professional Power Twister Doben

La barra Power Twister Doben ha tre modalità di peso: 30KG,40KG,50KG 3in1

E' costituito da molle in acciaio al carbonio di alta qualità e manico in plastica ABS antiscivolo. Il manico è trattato con trattamento antiscivolo. E' facile da trasportare. Le barre flessibili sono ideali per esercizi su braccia, spalle e petto, perfetti per costruire la forza della parte superiore del corpo. Potrai scegliere la dimensione in base alla tua condizione fisica e al livello muscolare.

