Estensioni dietro la testa: come si eseguono, benefici ed errori da non commettere

Tipi di estensioni dietro la testa

Le estensioni dietro la testa possono essere anzitutto suddivise in:

Con pesi liberi ;

; al cavo.

Esistono numerose varianti di questo esercizio; l'unica prerogativa è che, nel punto di massima eccentrica, il sovraccarico si fermi posteriormente alla nuca, mentre nel punto di massima concentrica il sovraccarico si proietti esattamente sopra il capo .

Le estensioni dietro la testa possono essere eseguite in piedi o da seduti.

Le estensioni dietro la testa con pesi liberi si possono differenziare come segue:

Con un manubrio, one-arm;

Con un manubrio, two-arm;

Con due manubri, two-arm;

Con bilanciere EZ.

Le estensioni dietro la testa al cavo si possono differenziare come segue:

Al cavo basso, sia in piedi che da seduti – cambia l'inclinazione del busto rispetto alla macchina, quindi anche il lavoro muscolare;

Al cavo alto, in piedi.

È inoltre possibile utilizzare impugnature differenti:

Barra orizzontale rotante;

Barra a V, larga o stretta;

Corda.

È davvero complesso cercare di riassumere tutte le differenze, in termini di stimolo sul tricipite, delle numerose combinazioni sopra elencate. Cercheremo quindi di riportare le più rilevanti.

Anzitutto, rispetto all'uso dei pesi liberi, il cavo consente di instaurare una contrazione isotonica, cioè ugualmente intensa in tutti i momenti del Range of Motion (ROM). Ciò va a vantaggio del mantenimento di tensione anche in massima estensione, cosa che non avviene con i pesi liberi.

In secondo luogo, la scelta tra manubrio o bilanciere, o tra i vari tipi di impugnatura del cavo, determina una differente traiettoria dell'estensione, quindi una diversa posizione dell'omero rispetto alla spalla, e una conseguente attivazione del tricipite.

In linea generale, le estensioni vanno eseguite in posizione articolare di:

abduzione dell'omero: nelle estensioni one-arm con manubrio e one-arm al cavo;

dell'omero: nelle estensioni one-arm con manubrio e one-arm al cavo; abduzione ed eventuale flessione: nelle estensioni two-arm con manubrio, con bilanciere, o two-arm al cavo (qualsiasi impugnatura);

La differenza sostanziale, quindi, sta nel fatto che eseguendo le estensioni con entrambe le braccia si rende indispensabile una minor abduzione e una lieve flessione dell'omero .

Spesso questo elemento porta a "sporcare" tecnicamente la ripetizione, agendo attivamente sull'abduzione di spalla, e coinvolgendo quindi anche il deltoide anteriore.