Esercizio per aumentare la mobilità delle anche: cos’è lo Shin Box Get-Up

Oggi la maggior parte delle persone conduce una vita sedentaria e trascorre gran parte della propria giornata in posizione seduta. Non bisogna, dunque, stupirsi che molti abbiano problemi di mobilità ed estensione delle anche e dei fianchi. Esiste però un esercizio specifico che migliora la situazione: si tratta dello shin box get-up, un movimento che aumenta la mobilità dell' articolazione coxo-femorale a 360 gradi.

Lo shin box get-up è un esercizio di allungamento dell'anca che attiva anche i glutei , i quadricipiti e il core . Nella posizione di partenza si ruota esternamente una gamba davanti a sé in modo che il ginocchio sia piegato a 90 gradi e l'esterno della coscia, lo stinco, la caviglia e il piede siano appoggiati sul pavimento. Nel frattempo, la gamba posteriore ruota internamente così che anche in questo caso il ginocchio sia piegato a 90 gradi e l'interno della coscia, lo stinco e il piede siano sul pavimento. Questa posizione attiva i flessori dell'anca , il tensore della fascia lata (il muscolo della coscia da cui dipendono la flessione dell'anca, l'abduzione e la rotazione interna), i glutei e gli adduttori ( muscoli interni della coscia). Nella seconda parte dell'esercizio si devono sollevare i glutei da terra, attivando il core , allungando ulteriormente il flessore dell'anca e lavorando sulla rotazione interna ed esterna.

I benefici

Lo shin box get-up è un esercizio completo che garantisce una serie di vantaggi importanti. Ecco i principali.

Mobilita anche e fianchi

Anche e fianchi sono articolazioni sferiche, formati da varie aree. Questo esercizio complesso che prevede una rotazione interna ed esterna e il passaggio da un lato all'altro del corpo permette di eseguire l'intera gamma di movimenti dei fianchi, aumentando l'estensione delle anche.

Attiva i quadricipiti e i glutei

Quando ci si alza da terra, si attivano in maniera potente i quadricipiti e i glutei. Si attivano anche l'interno coscia (adduttori) e il gluteo medio (abduttori dell'anca), soprattutto quando si ruota da un lato all'altro.

È un ottimo allungamento

Lo shin box get-up è un ottimo allungamento da fare prima di un allenamento per la parte inferiore del corpo o di una corsa.

Tonifica il core

Quando ci si alza da terra, si attivano il core e gli addominali. Anche per far sì che il petto rimanga in posizione verticale e la colonna vertebrale rimanga rigida si deve coinvolgere in maniera significativa la fascia addominale.