Esercizio Fisico in Gravidanza: Quale e Come Farlo in Sicurezza

Introduzione

Oggi tutti sanno che l'esercizio fisico in gravidanza è un ottimo strumento per garantire lo stato di salute della gestante e del nascituro.

Tuttavia non è stato sempre così e, come spesso accade, certe "abitudini" sono dure a morire. Va anche specificato che, per la sua caratteristica evoluzione e per la natura variabile oltre che soggettiva, ogni gestazione è a sé; pertanto sarebbe scorretto definire inalienabili le linee guida che interessano l'esercizio fisico in gravidanza.

In questo articolo cercheremo di trasmettere tutte le nozioni fondamentali per comprendere meglio cosa e come allenarsi in gravidanza, al fine di aumentare il livello di benessere, salute e sicurezza per il feto tanto quanto per la madre.

Attenzione! Questo articolo non si sostituisce in alcun modo al parere del medico e va inteso come un insieme di consigli, raccomandazioni e riflessioni verosimilmente utili in gravidanza. Si consiglia quindi di consultare il ginecologo o il curante di famiglia prima di stravolgere, in qualsiasi modo, le proprie abitudini sulla falsa riga di quanto andremo ad esporre.