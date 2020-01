Esercizio Fisico e Fertilità delle Donne

Dal lato opposto invece, un'attività fisica motoria eccessiva sembra strettamente correlata a tutt'altro che trascurabili effetti negativi, con ripercussioni a volte gravi sull'organismo. Forse per un più tardivo allineamento alle abitudini sportive contemporanee della popolazione generale, il sesso femminile è oggi al centro di numerosi studi che analizzano le correlazioni tra esercizio fisico motorio e salute generale; in particolare, l'interesse della comunità scientifica sembra orientarsi su:

Effetti Positivi

Il sovrappeso e l'obesità sono sempre più comuni nei paesi sviluppati, con conseguenze rilevanti sulla salute della popolazione generale. Il criterio di valutazione è l'indice di massa corporea (BMI), che tuttavia dovrebbe essere perfezionato inserendo anche la costituzione e il tipo morfologico, oppure una misurazione delle circonferenze muscolari e delle pliche adipose sottocutanee (plicometria); in alternativa si può ricorrere alla bioimpedenziometria.

Nei sedentari francamente in sovrappeso, in ambito ambulatoriale, per definire l'entità di questo eccesso e considerare la distribuzione del grasso corporeo è pratica comune valutare la circonferenza vita (WC, waist circumference) o il rapporto vita fianchi (WHR, waist to hip ratio) – quest'ultimo sempre meno utilizzato. Questo perché la distribuzione adiposa di tipo androide si correla maggiormente a rischi metabolici, vascolari e quindi di morte o invalidità permanente; nella donna questo si manifesta soprattutto dopo la menopausa, quando i livelli di ormoni sessuali femminili crollano.

Gli innegabili effetti sfavorevoli dell'obesità sulla salute si estrinsecano, in particolar modo, con l'aumento del rischio di diabete mellito tipo 2, ipertensione e altre patologie metaboliche, quindi aterosclerosi e trombosi, di conseguenza eventi cardio-cerebro-vascolari, oltre che decorsi dannosi sull'apparato riproduttivo. È stato ben dimostrato come la perdita di peso nella donna si associ ad una riduzione del rischio di tali patologie nelle pazienti obese.

In particolare, si è notata un'alta prevalenza di obesità nella popolazione infertile, dimostrando così come il peso corporeo svolga un ruolo fondamentale nella modulazione dello sviluppo e della funzione riproduttiva. Questo avviene poiché l'eccesso di adipe favorisce un aumento dei livelli di estrogeni, in seguito ad un aumento della conversione periferica – in particolare del tessuto grasso – da androstenedione a estrone, favorendo in tal modo una condizione di anovularietà, proprio come avviene nella sindrome dell'ovaio policistico (PCOS).

Esercizio fisico e aumento della fertilità nelle obese

È stato recentemente dimostrato che donne obese sottoposte a esercizio fisico per 24 settimane presentano una riduzione di tutti i parametri misuranti l'obesità, e in particolar modo della WC – il principale indicatore di insulino-resistenza – quindi un'importante riduzione del grasso viscerale; ciò è dimostrato dal fatto che le donne con riduzione della WC riprendono ad ovulare. La modificazione di tale parametro migliora quindi non solo l'insulino-sensibilità, ma svolge anche un ruolo di rilievo sul muscolo, il maggiore sito di deposito di glucosio. Tale effetto si esplica poiché l'esercizio fisico aumenta l'espressione e l'attività di proteine coinvolte nella traduzione del segnale innescato dall'insulina sul muscolo scheletrico. L'esercizio fisico moderato, attraverso i suddetti meccanismi, favorisce un miglioramento della regolarità dei cicli mestruali, quindi, con la ripresa dell'ovulazione, si osserva un aumento della fertilità spontanea e di quella ottenuta con trattamento.

L'effetto benefico dell'attività fisica si manifesta, inoltre, con un miglioramento degli outcome di gravidanza. È stato infatti dimostrato come le donne che hanno ottenuto una riduzione di peso corporeo in seguito a modificazioni del proprio stile di vita, abbiano una minore probabilità di sviluppare complicanze correlate alla gravidanza, come diabete gestazionale, preeclampsia, e malformazioni fetali. È stata anche notata, sempre in queste donne, una riduzione del tasso di abortività.

Per approfondire: