Esercizi di stretching per chi sta in piedi tutto il giorno

Esistono lavori che prevedono di stare in piedi tutto il giorno, come quelli che riguardano il mondo della ristorazione o della vendita al dettaglio ma non solo.

Svolgerli mette arti inferiori, schiena e spalle a dura prova perché una postura simile riduce il flusso sanguigno ai muscoli di queste zone del corpo, causando affaticamento e disagio.

Tale condizione può peggiorare ulteriormente se il tempo trascorso in piedi è statico, visto che lunghi periodi in posizione eretta senza movimento portano il sangue ad accumularsi nelle gambe e nei piedi e questo, a sua volta, può provocare infiammazioni delle vene.

Passare troppo tempo in piedi, inoltre, può anche essere controproducente per le articolazioni e danneggiare i tendini e i legamenti.

Per scongiurare il più possibile l'insorgere di questi problemi, affidarsi allo stretching, svolgendo esercizi di allungamento e mobilità, può essere una buona idea.

Questi i migliori da praticare giornalmente, al termine di una giornata passata in piedi.