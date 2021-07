Esercizi di Stretching per le Braccia

Perché sono importanti

Petto, spalle, braccia e scapole hanno bisogno di essere allungati tanto quanto le gambe, specialmente dopo un allenamento intenso. In caso contrario, potrebbero subentrare diversi problemi, come tensioni, contratture, lesioni, usura. Per questo, è importante eseguire specifici esercizi di stretching per le spalle e la parte alta del corpo dopo ogni routine fitness che ha fatto lavorare queste zone.

L'ideale è fare dalle 3 alle 5 ripetizioni, ma una sola esecuzione può essere già sufficiente per avere i primi benefici.