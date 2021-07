I burpees sono esercizi molto complessi, ma completi: coinvolgono, infatti, tutto il corpo, facendo lavorare tantissimi muscoli , incluso il cuore . Si tratta di movimenti a corpo libero e carico naturale che derivano dal mondo del calisthenics e combinano cardio, forza e mobilità: essendo ad alta intensità e richiedendo un certo impegno, sono adatti solo a chi è allenato . Per questo, è utile esercitarsi prima. In che modo? Innanzitutto, suddividendo l'esercizio nei suoi elementi essenziali: plank , push up , squat e jump. In secondo luogo, eseguendo alcuni esercizi extra e alcuni allungamenti. Ecco gli esercizi preparatori ai burpees .

Perché eseguirli

Se non si è particolarmente allenati, prima di cimentarsi con i burpees, è utile eseguire allungamenti ed esercizi per preparare i muscoli. In caso contrario, non solo si corre il rischio di farsi male e di non portare a termine l'allenamento, ma anche di scoraggiarsi. È per questa ragione che alle persone non allenate o comunque con un grado di forma non ottimale si consiglia di non rinunciare mai agli esercizi preparatori ai burpees.