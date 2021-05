Esercizi Pliometrici per aumentare il Salto Verticale

Gli esercizi pliometrici sono esercizi dinamici che prevedono una contrazione eccentrica (ossia un allungamento muscolare) seguita da un movimento esplosivo (o contrazione concentrica) dello stesso muscolo. Sono molto efficaci per aumentare la capacità di un muscolo di generare forza esplosiva : per questo sono consigliati a tutti gli sportivi che vogliono migliorare le proprie performance. In particolare, gli esercizi pliometrici possono aiutare a sviluppare la forza dei muscoli delle gambe e, dunque, a saltare più in alto e più lontano .

Gli esercizi pliometrici sono composti da due fasi: la fase di allungamento e la fase di accorciamento . In pratica, prima bisogna allungare il muscolo e poi contrarlo per accorciarlo, il tutto in maniera molto rapida e in un tempo molto breve. Questi movimenti permettono di aumentare la capacità del muscolo di produrre un movimento potente in un periodo molto breve. Inserire esercizi di pliometria nella propria routine fitness comporta diversi vantaggi: migliora la forza esplosiva , ma anche la velocità, la resistenza , la massa muscolare . Inoltre, in questo modo si allena l'apparato cardio-respiratorio e si favorisce il dispendio energetico , accrescendo il numero di calorie bruciate .

Come migliorare il salto verticale

Gli esercizi pliometrici sono ottimi per migliorare il salto verticale, una capacità molto utile per gli atleti, per compiere diversi movimenti. L'allenamento, come sempre, va iniziato con il riscaldamento: è utile eseguire un po' di stretching, qualche minuto di corsa, circonduzioni delle articolazioni. Gli esercizi pliometrici, infatti, sono molto veloci, scattanti e potenti, per cui si rischia di farsi male se il corpo non è preparato allo sforzo. Dopo il riscaldamento, si può iniziare con l'allenamento. Di seguito gli esercizi da fare: tutti vanno svolti in maniera rapida.