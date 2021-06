Esercizi di Pilates per mal di collo, schiena e ginocchia

Il dolore a collo, schiena o ginocchia può essere piuttosto invalidante ma per alleviarlo, oltre a specifiche terapie mediche, un'opzione valida è ricorrere al Pilates, che proprio per le sue caratteristiche è in grado di agire sui muscoli più piccoli e le articolazioni.

Particolarmente indicato anche secondo molti fisioterapisti, ecco quali sono gli esercizi migliori per lenire questi disturbi.