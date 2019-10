Ma quanto incide veramente la forza sulla conformazione dei pettorali? E viceversa, quanto la dimensione dei pettorali è capace di determinare la capacità di forza ? Quindi, gli esercizi per i pettorali sono tutti uguali? Se no, perché? È possibile stimolare i pettorali in maniera settoriale, facendoli crescere di più sopra, al centro o in basso?

Forse anche per questo, la maggior parte degli esercizi per i pettorali si basa su un'alta espressione di forza che, come sappiamo, è – in termini assoluti, ma non relativi al peso corporeo – maggiore nei maschi che nelle femmine ( età adulta ).

Quello dei pettorali è un distretto anatomico di grande interesse per tutti gli amanti della cultura estetica . D'altro canto, se per la maggior parte delle donne avere pettorali bene in evidenza ha una rilevanza secondaria, per gli uomini costituisce un requisito fondamentale.

Pettorale è il nome abbreviato del gran pettorale o pectoralis major, il grosso muscolo superficiale – appena sotto la mammella – che forma ognuno dei due lati simmetrici del petto (divisi sull'asse sagittale o longitudinale). Nota : per il vero, in questa sede anatomica, ma ad una loggia inferiore – più in profondità – contribuisce a determinare lo spessore del petto anche il piccolo pettorale o pectoralis minor – anche se in percentuale piuttosto bassa.

Tutti sanno dove si trovano i pettorali, ma in pochi ne conoscono l'anatomia precisa e le funzioni biomeccaniche. Di seguito un breve riassunto per chiarirne le nozioni fondamentali.

Allenamento

L'allenamento dei pettorali aumenta l'efficacia dei suddetti movimenti e si evince una buona correlazione tra ipertrofia del gran pettorale ed espressione di forza.

L'attivazione massima i questo muscolo avviene sul piano trasversale attraverso movimenti pressanti / di distensione (press). Sia gli esercizi multi-articolari che quelli monoarticolari di "isolamento" contribuiscono alla crescita ipertrofica del gran pettorale, che tuttavia avviene in maniera "totale" solo con la compresenza di entrambi.

I pettorali possono essere allenati con numerose angolazioni tra omero e sterno, e tra omero e clavicola. Esercizi che includono adduzione orizzontale ed estensioni del gomito, come la bench press con bilanciere o manubri o cavi, peck deck, pectoral machine ecc inducono un'elevata attivazione della regione sterno-costale. Per sollecitare la porzione addominale è necessario che gli stessi movimenti, con maggior inclinazione verso il basso; discorso simile va fatto per la porzione clavicolare, che richiede un'inclinazione verso l'alto.

Basi dell’allenamento per l’ipertrofia

Prima di descrivere gli esercizi specifici per la crescita dei pettorali, riassumiamo brevemente quali sono i principi fondamentali dell'allenamento per l'aumento ipertrofico dei muscoli.

La massa muscolare viene sollecitata principalmente dai seguenti fattori: stimolo meccanico, stimolo chimico-ormonale e disponibilità di nturienti.

Stimolo meccanico per l'allenamento dell'ipertrofia

Stimolo meccanico di aumento della sezione: è principalmente dovuto all'aumento della sintesi proteica delle unità contrattili all'interno delle fibrocellule. Avviene grazie all'attivazione massima di tutte le fibre, che dovrebbero essere messe nella condizione di "resistere ad un carico superiore alla loro capacità". In parole povere, contrazioni massimali eccentriche. Un risultato simile si può ottenere facendo lavorare i muscoli in isometria, nella posizione di massimo accorciamento – a patto che l'articolazione non sia del tutto chiusa scaricando la tensione. È il caso dell'allenamento in isometria. Ovviamente, entrambi i metodi prevedono un aiuto esterno tutt'altro che trascurabile, ragion per cui vengono poco utilizzati. All'opposto, vengono predilette contrazioni isometriche ripetute ad alti tempi di contrazione (Time Under Tension - TUT), con enfasi sulla fase eccentrica, in rapporto conc. / ecc. di 1 a 2 circa.

Stimolo chimico-ormonale per l'allenamento dell'ipertrofia

Stimolo chimico-ormonale: questo aumento della dimensione muscolare può essere suddiviso in due: a carico delle riserve energetiche, degli enzimi e organelli del citosol delle fibrocellule, associato a un lieve aumento della vascolarizzazione; e nuovamente a carico della sintesi proteica della unità contrattili. L'aumento delle riserve energetiche, per la precisione creatin fosfato e glicogeno, è sollecitato dal loro continuo esaurimento (grazie all'intervento dell'insulina post-prandiale), quello degli enzimi e degli organelli per l'aumento dell'attività metabolica specifica (in questo caso anaerobica alattacida e anaerobica lattacida), la vascolarizzazione dalla necessità di fluire sangue ai tessuti, e la sintesi proteica dall'azione del fattore di crescita insulino simile (IGF-1). Quest'ultimo viene a sua volta stimolato dalla somatotropina (GH), la quale può incrementare sensibilmente durante e fino a subito dopo l'esercizio grazie ad alte concentrazioni di acido lattico nel sangue. Per questo motivo, è indispensabile che l'allenamento per l'ipertrofia – opportunamente suddiviso in serie di ripetizioni – abbia una durata tale da esaurire le scorte cellulari di gruppi fosfati ma anche una buona parte di glicogeno (con una durata totale approssimativa dell'allenamento di almeno 45-50', ma non troppo oltre i 60-75'), e soprattutto che porti ad un'alta produzione di acido lattico (con una durata delle serie di circa 45'' ed alta intensità, possibilmente a cedimento o quasi).

Disponibilità dei nutrienti per l'allenamento dell'ipertrofia

La crescita muscolare avviene solo ed esclusivamente in caso di disponibilità dei nutrienti necessari. Questa affermazione non dev'essere tuttavia fraintesa; non è necessario abbuffarsi continuamente per avere ciò che serve ad una buona ipertrofia. In linea generale, si consiglia di: controllare che l'apporto proteico totale sia sufficiente, ma non esagerato (sarebbe totalmente inutile); è particolarmente utile che una parte si concentri nell'immediato post-workout. Verificare che la porzione di carboidrati risulti adeguata in riferimento al consumo totale (senza questi, la crescita non avviene); l'importante è che le riserve di glicogeno siano piene al momento del work-out. Vitamine e minerali seguano proporzionalmente l'attività metabolica specifica (soprattutto le vitamine del gruppo B, devono aumentare al crescere del dispendio energetico complessivo e viceversa).

Nota: l'aumento del tono, soprattutto quello iniziale, non può essere considerato ipertrofia e si basa sul "risveglio" delle cellule satellite e su un modesto aumento dei fosfati e del citosol delle fibrocellule. Costituisce, per lo più, quella che "dovrebbe" essere la condizione basale di un essere umano attivo.

Basi dell’allenamento per la definizione

Passiamo ora molto velocemente alle basi dell'allenamento per la definizione: non esistono. È innegabile che aumentando il consumo calorico e mantenendo costante l'assunzione energetica si possa promuovere il dimagrimento e il cutting, ma lo stesso avverrebbe semplicemente abbassando le calorie. Non esistono esercizi o allenamenti che possono definire maggiormente di altri, ma semplicemente che possono prestarsi allo scopo. Se non vi sono grosse pretese di mantenimento delle masse ipertrofiche, alti volumi di attività aerobica, circuit training in multifrequenza, PHA ecc possono essere considerate ottime soluzioni. Diverso è cercando la definizione e mantenendo l'ipertrofia; in tal caso, l'allenamento rimarrà invariato o quasi, e si cercherà di limitare poco per volta e progressivamente l'introito calorico totale – senza sconvolgere troppo la ripartizione dei macronutrienti energetici.

