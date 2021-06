Introduzione I powerlifter sono atleti che hanno l'obiettivo di sollevare più peso possibile in tre esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra. L'unico esercizio che si concentra sulla parte superiore del corpo, però, è la panca. Per questo, quando si vogliono rinforzare i pettorali e gli altri muscoli del tronco, è utilissimo imitare i powerlifter e allenarsi sulla panca. Per rendere il workout per i pettorali ancora più efficace, è utile abbinare le distensioni sulla panca ad altri esercizi specifici per il petto.

Distensioni sulla panca Quelli alla panca sono fra gli esercizi principali per allenare la parte superiore del corpo e, nello specifico, i pettorali. Per questo dovrebbero avere un ruolo centrale nella ruotine di allenamento quando l'obiettivo è rafforzare i muscoli del tronco. L'attività alla panca permette di diventare più forti sollevando più peso possibile in poche ripetizioni: infatti, ripetere l'esercizio per un numero contenuto di volte consente di utilizzare più peso.

Panca con bilanciere

Quando l'obiettivo è aumentare la forza, eseguire da una a sei ripetizioni per serie e da tre a sei serie per allenamento. Sdraiarsi su una panca con un bilanciere appoggiato saldamente su una rastrelliera a circa un braccio di distanza. Piantare i piedi a terra.

Afferrare il bilanciere con le mani un po' più larghe della larghezza delle spalle.

Unire le scapole e tirare fuori il petto.

Sollevare il bilanciere dal suo posto e tenerlo sopra il petto con le braccia dritte.

Lentamente, con controllo, abbassare il bilanciere sul petto, fino a sfiorare il petto stesso.

Spingere indietro la barra in linea retta finché i gomiti non sono dritti.

Esercizi accessori Dopo la panca, è bene passare a quelli che in gergo tecnico sono chiamati esercizi "accessori", che aiuteranno ad allenare i muscoli che svolgono un ruolo fondamentale nelle distensioni sulla panca, principalmente petto, spalle e tricipiti. Questi esercizi svilupperanno ulteriormente i muscoli del torace: ecco perché non possono mancare nel workout per i pettorali. Entrambi gli esercizi proposti di seguito sono una variante della mosca, un esercizio che consiste nel portare le braccia sul busto, quasi come un uccello che sbatte le ali. In questo caso si possono effettuare ripetizioni più elevate perché i movimenti sono progettati per costruire massa muscolare, mentre la panca serve più a rafforzare i muscoli.

Mosca con manubri Questo esercizio agisce sui muscoli del torace senza stancare molti altri muscoli. Tuttavia, va eseguito solo se le proprie spalle sono sane e si riesce a sentire una contrazione nei muscoli del petto. Eseguire tre serie da 10 ripetizioni. Prendere due manubri e sdraiarsi sulla panca con i pesi in mano.



Spingere i manubri verso il soffitto finché le braccia non sono dritte. Le nocche delle mani sono rivolte di lato in modo che i manubri si allineino parallelamente al corpo.

Con i gomiti solo leggermente piegati, abbassare lentamente le braccia di lato. Continuare finché i manubri non sono bassi quanto le proprie spalle. Non lasciare che i manubri scendano più in basso della panca.

Senza piegare i gomiti, premere i pesi verso l'alto e unirli in alto per completare una ripetizione.

Push-up a scorrimento laterale Questa variazione imita il movimento precedente e coinvolge il petto costringendo a unire le braccia. Eseguire tre serie da sei ripetizioni per lato. Mettersi in una posizione di flessione con un asciugamano sotto la mano sinistra.

Scendere lentamente in un push-up. Fare scivolare la mano sinistra di lato con il gomito piegato.

Una volta raggiunta la parte inferiore del push-up, fare scivolare lentamente la mano sinistra verso l'interno e premere verso l'alto con la mano destra finché non si è tornati nella parte superiore della posizione di push-up. Ripetere dall'altro lato.