Esercizi per spalle contratte

Introduzione

Quella delle spalle contratte è una problematica molto comune. Alla base possono esserci tante cause diverse, come stress, tensioni, movimenti scorretti, uso eccessivo della parte, età, malattie (come artrosi e artrite). Anche la posizione seduta mantenuta per lungo tempo, le posizioni di sonno errate e le lesioni possono creare irrigidimenti in questa zona. In tutti i casi, le spalle tese e contratte possono scatenare dolore o rigidità al collo, alla schiena e alla parte superiore del corpo e limitare le attività quotidiane. Per questo, è importante correre ai ripari. In che modo? Esistono degli esercizi specifici che aiutano a sciogliere le tensioni e a "liberare" le spalle.