Esercizi per ridurre le maniglie dell'amore

Quando si parla di maniglie dell'amore si indicano depositi di grasso che si trovano sopra le ossa dei fianchi e coprono i muscoli obliqui esterni. Una volta formati sono difficili da eliminare in modo mirato ma alimentazione sana e allenamenti specifici possono sicuramente fare la differenza.

Perché si formano e come intervenire Il sovrappeso e l'obesità sono alla base dell'accumulo di grasso nella zona addominale, e quindi anche sui fianchi, dove si formano quelle che gergalmente si chiamano maniglie dell'amore. Purtroppo non è possibile intervenire localmente sull'eccesso di adipe, quindi l'unica cosa da fare per eliminarle o diminuirle è quella di perdere peso, sottoponendosi a una dieta sana e bilanciata e praticando esercizio fisico, che aiuta non solo a dimagrire ma anche a tonificare la zona, in modo che le maniglie dell'amore risultino meno evidenti e tutta l'area in generale più asciutta.

Attività fisica più indicata Oltre a una dieta bilanciata, per perdere peso e diminuire le maniglie dell'amore è fondamentale praticare attività fisica. Insieme ad allenamenti cardio sono particolarmente indicati gli esercizi che agiscono sul core e in particolare sui muscoli obliqui, che oltre a ridurre la comparsa delle maniglie dell'amore, migliorano l'equilibrio e la stabilità. Uno schema ideale per i principianti che iniziano ad approcciarsi all'allenamento per ridurre il grasso addominale sarebbe: camminare per 30 minuti al giorno, cinque giorni alla settimana e dedicare due o tre giorni alla settimana ad un allenamento di forza. Se non si ha molto tempo per allenarsi possono bastare anche solo dieci minuti. È questo, infatti, il tempo che ci vuole per eseguire un circuito composto da quattro esercizi mirati per i muscoli obliqui.

Esercizi per gli obliqui Torsione del busto con manubrio

Torsioni russe

Sollevamenti dell'anca da plank laterale

Crunch bicicletta Ripetere il circuito per tre volte, ricordandosi di coinvolgere il core durante l'esecuzione, ovvero tutti i muscoli della parte posteriore, anteriore e laterale del corpo, dalla parte inferiore della gabbia toracica fino a sotto i glutei.

Torsione del busto con manubrio Tenendo un manubrio con entrambe le mani vicino alla spalla sinistra, posizionarsi con i piedi alla larghezza dei fianchi, mantenendo il peso sulla gamba sinistra

Fare una torsione con il tronco, accompagnato da piedi e ginocchia, per fare un movimento obliquo verso il fianco destro

Tornare alla posizione iniziale

Fare 20 ripetizioni, quindi lavorare sul lato destro Questo esercizio prende di mira in modo specifico gli obliqui.

Torsioni russe Sedersi a terra tenendo le ginocchia piegate e i piedi appoggiati al pavimento

Portare il busto all'indietro formando un angolo di 45 gradi rispetto al pavimento

Tenere un manubrio o una palla medica con entrambe le mani

Sollevare i piedi, incrociandoli all'altezza delle caviglie, rimanendo in equilibrio sui glutei

Ruotare il busto verso destra e toccare il suolo con il manubrio o la palla vicino al corpo

Ruotare di nuovo a sinistra e toccare il suolo con il manubrio o la palla vicino al corpo

Ripetere da entrambi i lati, mantenendo l'equilibrio con le gambe e il busto sollevati da terra

Lavorare fino a completare 50 rotazioni in ogni serie. Le rotazioni possono essere divise in cinque gruppi da 10 con un breve riposo tra le serie Questo esercizio fa lavorare tutti i muscoli addominali, compresi gli obliqui. Per eseguire questo esercizio è bene ricordare di rinforzare i muscoli centrali, in modo da proteggere la parte bassa della schiena e la colonna vertebrale. È possibile modificare il movimento mantenendo i piedi sul pavimento.

Sollevamenti dell'anca da plank laterale Mettersi in una posizione di plank laterale con il gomito, le gambe e i fianchi appoggiati a terra

Coinvolgere gli addominali e mantenere il corpo in linea retta mentre si solleva la metà inferiore del corpo da terra per portarla in una posizione di plancia diritta

Tornare alla posizione iniziale e ripetere 15 volte su ciascun lato I sollevamenti dell'anca da plank laterale consentono di allenare efficacemente gli obliqui e ai muscoli dell'anca. Se non si riesce a svolgere l'esercizio lo si può modificare tenendo le ginocchia piegate