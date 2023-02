Esercizi per rendere più tonico un seno cadente

Anche se la chirurgia plastica è l'unico modo per rassodare e sollevare veramente il seno, alcuni cambiamenti dello stile di vita, come mantenere un peso corporeo sano attraverso una dieta bilanciata , e l' esercizio fisico , possono aiutare a migliorare l'aspetto di quello cadente e a rallentare il processo.

Altri suggerimenti per contrastare il seno cadente

Oltre agli esercizi e alla correzione posturale, esistono altri accorgimenti per contrastare il più possibile l'invecchiamento del seno e il suo aspetto cadente.

Scegliere il reggiseno giusto, ad esempio, è fondamentale. Per dirsi idoneo e migliorare notevolmente l'aspetto del seno deve essere della taglia giusta, aderente e di supporto.

Un reggiseno troppo grande può non dare un giusto supporto ma anche modelli molto strutturati come i push up non sono idonei perché potrebbero indebolire i muscoli pettorali.

Anche tenere sotto controllo il peso può aiutare a evitare ulteriori danni al tessuto mammario causati dalla perdita e dall'aumento di chili.

Alle persone sottopeso, mangiare cibi ricchi di nutrienti e calorie come i grassi sani di avocado e noci, può aiutare a riempire la pelle poco tonica e a rimpolpare il seno; mentre chi è in sovrappeso dovrebbe fare attenzione a questi alimenti, così come a dimagrire troppo velocemente perché una perdita di chili importante in breve tempo può rendere il seno ancora più cadente.

Infine, non si deve dimenticare l'importanza dell'idratazione. Bere molta acqua, infatti, migliora l'elasticità della pelle.