Esercizi per rafforzare i tendini del piede

Purtroppo è spesso vittima di lesioni, soprattutto tra i runner perché quasi tutto lo sforzo della corsa è generato proprio dal tendine di Achille , che in situazioni standard è in grado di muovere fino al triplo del peso corporeo della persona.

Rafforzare piedi e caviglie con l’allenamento

Per rinforzare questo tendine e gli altri dei piedi, e renderli così, insieme alle caviglie, più forti e stabili, è fondamentale allenarli con costanza e in tutte le direzioni. Per questo, un workout completo volto a questo scopo dovrebbe contenere movimenti dei piedi in avanti, indietro, a destra e a sinistra.

I tendini, come i muscoli, se sono sottoposti a uno stimolo o a una situazione di stress attivano una risposta di adattamento.

Ciò significa che per rinforzare un tendine è necessario esporlo ad un certo grado di stress in modo che si inneschi una reazione che lo fortifichi. Nonostante questa sia l'indicazione di base però, non sempre basta seguirla perché davvero un tendine si irrobustisca. Se così non è ed allenandosi si avverte dolore, potrebbe essere necessario smettere.

In caso contrario, l'esecuzione proattiva di esercizi per rafforzare i piedi e le caviglie può aiutare a prevenire lesioni, anche se prima di iniziare a compierli è sempre fondamentale consultare il proprio medico.