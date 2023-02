È il più grande nervo non coperto del corpo umano e il fatto di non avere alcun rivestimento protettivo lo rende particolarmente vulnerabile e soggetto a compressioni o lesioni che provocano dolore .

Sintomi di un nervo ulnare danneggiato

I sintomi che possono far pensare di essere di fronte a un nervo ulnare danneggiato variano in base alla gravità della lesione.

Solitamente a danneggiarli sono la compressione o la pressione prolungata su una parte del braccio in cui il nervo è vicino alla superficie.

Una lesione lieve provoca dolore, formicolio e/o intorpidimento temporanei nel punto in cui il nervo ulnare fornisce sensazioni al braccio: l'avambraccio interno, la mano, il mignolo e la metà dell'anulare.

All'inizio i sintomi potrebbero verificarsi solo di notte, in particolare se si dorme con il gomito piegato, una posizione che aumenta la pressione sul nervo già irritato. Man mano che il danno peggiora però i sintomi iniziano a manifestarsi in modo intermittente anche durante il giorno.

Se i nervi ulnari vengono compressi per periodi di tempo prolungati o sottoposti a traumi possono causare dolore e formicolio costanti, intorpidimento completo e nel tempo debolezza al braccio che può sfociare in una riduzione delle capacità motorie fini, in una ridotta forza che può far cadere gli oggetti dalle mani o in una diminuzione della massa muscolare nella mano.

I problemi ai nervi ulnari la maggior parte delle volte possono essere trattati con successo con misure conservative e l'esecuzione di esercizi specifici che aiutano a rafforzare i muscoli deboli.

Questi i più indicati.