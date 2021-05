Esercizi per Migliorare l'Equilibrio

L'equilibrio è un'abilità spesso sottovalutata. Non si tratta di una capacità utile solo in determinati sport, ma di una capacità fondemantale per tutti, quanto nella vita quotidiana quanto nell'attività fisica. Migliorare l'equilibrio , infatti, significa aumentare la coordinazione e la forza , permettendo di muoversi liberamente e con costanza. Significa anche accrescere la stabilità, la mobilità e la flessibilità e, quindi, semplificare l'esecuzione delle attività quotidiane. Ovviamente vuole dire anche perfezionare le proprie prestazioni atletiche. Infine, concentrarsi sull'equilibrio può anche aiutare a liberare la mente . Per sviluppare l'equilibrio esistono esercizi molto efficaci .

Come eseguire gli esercizi per l'equilibrio

Gli esercizi per l'equilibrio fanno lavorare i muscoli del core, la parte bassa della schiena e le gambe. Anche gli esercizi di potenziamento della parte inferiore del corpo possono aiutare a migliorare l'equilibrio. In alcuni casi, gli esercizi di equilibrio possono essere difficili, ma un allenamento costante semplificherà le cose. Per questo, è bene aumentare gradualmente il numero di ripetizioni man mano che ci si rende conto di fare meno fatica nell'esecuzione dei movimenti. Potrebbe essere utile anche chiedere un aiuto del personal trainer, specialmente all'inizio. Bisogna tener presente che è possibile modificare gli esercizi per aumentare o diminuire la difficoltà o adattarli alle proprie esigenze. L'ideale è iniziare l'allenamento dal lato non dominante: è anche possibile fare il lato non dominante due volte se si vuole bilanciare il corpo. Una volta che ci si sente a proprio agio con gli esercizi, provare a farli con uno o entrambi gli occhi chiusi.