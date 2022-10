Esercizi per l’Equilibrio e la Coordinazione

Introduzione

Quando si decide di iniziare a fare sport e si imposta un allenamento, in genere, i primi obiettivi che ci si pone sono sempre gli stessi: tonificare i muscoli, perdere peso, aumentare l'elasticità. Pochi pensano a capacità considerate secondarie, come equilibrio e coordinazione: in realtà, non si tratta affatto di abilità poco importanti, al contrario sono fondamentali per muoversi correttamente e stare bene, ma il problema è che sono sottovalutate. Ecco perché è fondamentale inserire nella propria routine fitness anche esercizi specifici in grado di allenarle. Questo consiglio vale a maggior ragione per le persone che soffrono di specifiche condizioni di salute, come la sclerosi multipla, una malattia che può ostacolare i movimenti e compromettere proprio l'equilibrio e la coordinazione.