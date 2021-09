Introduzione Allungare una parte del corpo non è ovviamente possibile. Ciò vale anche per le gambe: la lunghezza degli arti è determinata dalla genetica e da tutto quanto succede nei primi anni di vita. Per questo, è importante imparare ad amarsi e ad accettarsi per ciò che si è. Tuttavia, è vero che si può modellare la propria figura con un lavoro fisico mirato. Per far sembrare le gambe più lunghe, è utile ridurre la massa grassa e aumentare quella magra: se le gambe diventano più snelle e toniche, infatti, appariranno anche più longilinee. Ecco, dunque, quali sono le strategie e gli esercizi per "allungare" le gambe.

Per “allungare” le gambe bisogna agire su più fronti L'eccesso di grasso corporeo nella parte inferiore farà sembrare le gambe spesse e tozze. Perdere quel grasso e costruire muscoli renderà le gambe più sottili e toniche e, quindi, le farà sembrare più lunghe. Nessun singolo esercizio o gruppo di esercizi permetterà di raggiungere questo obiettivo, dato che come abbiamo spesso ripetuto, il dimagrimento localizzato non esiste. Serve una strategia su più fronti che includa: un allenamento mirato sulla forza , per costruire i muscoli e renderli tonici, oltre che per stimolare il metabolismo in modo da aumentare il consumo di grasso;

, per costruire i muscoli e renderli tonici, oltre che per stimolare il metabolismo in modo da aumentare il consumo di grasso; una dieta sana , nutriente e a ridotto contenuto calorico , che porti alla perdita di grasso;

, nutriente , che porti alla perdita di grasso; un esercizio cardiovascolare, che aiuti a bruciare calorie e a rimanere nel deficit calorico necessario per la perdita di grasso.

L’allenamento cardio Qualsiasi tipo di esercizio cardiovascolare permette di bruciare i grassi, aiutando a ottenere gambe snelle e toniche. Ciascuno deve calcolare quante calorie ha bisogno di bruciare per rimanere in un deficit calorico, a seconda del suo stile di vita. Alcuni tipi di esercizio bruciano più calorie di altri. Correre, per esempio, fa bruciare più calorie che camminare. Lo sprint fa bruciare più calorie della corsa. Più si lavora sodo e più calorie si bruciano. È stato dimostrato che l'interval training brucia più grasso rispetto al cardio stazionario. L'interval training prevede l'alternanza di periodi di esercizio molto vigoroso con periodi di recupero a un ritmo più lento. Si possono fare intervalli di questo tipo su tapis roulant, pista, cyclette, vogatore o macchina ellittica. Anche altri tipi di esercizi, tra cui andare in bicicletta, nuotare, ballare e praticare sport come calcio e tennis, sono efficaci per bruciare i grassi e avere per gambe più snelle.