Nella medicina cinese è considerata l'albero portante della vita: in effetti, la colonna vertebrale sostiene tutto il corpo , protegge il midollo spinale , una struttura nervosa che mette in comunicazione il cervello con tutti gli altri organi e tessuti, e permette di compiere movimenti di assoluta importanza. È anche grazie a questa struttura così preziosa se possiamo camminare , correre , sederci, flettere il busto, sostenere il capo: dunque, non deve stupirci il fatto che sia una parte estremamente sollecitata e a rischio. Ecco perché va esercitata in modo specifico e, al tempo stesso, protetta. In che modo? L'ideale sarebbe inserire nella propria routine di allenamento degli esercizi per allungare la colonna vertebrale : facendo questo tipo di ginnastica si "stirano" delicatamente ma efficacemente i muscoli della schiena , rilassandoli e rinforzandoli contemporaneamente, così da renderli più forti e meno soggetti a problemi.

Perché è importante allenarsi

Gli esercizi per allungare la colonna vertebrale sono indicati sia in via preventiva, per rafforzare i muscoli e diminuire il rischio di traumi e disturbi alla zona, sia in via curativa, a chi soffre già di dolori più o meno diffusi alla schiena (in questo caso ovviamente bisogna sentire il parere medico). Eccone alcuni particolarmente efficaci per raggiungere lo scopo.

L'ideale sarebbe svolgerli almeno tre-quattro volte alla settimana, in qualsiasi momento della giornata si desideri. Possono essere tranquillamente inseriti in una normale routine fitness o anche abbinati a degli sport. Attenzione però. Le attività meno indicate per chi è vittima di lombalgia sono: tennis, sci, pallavolo, pallacanestro, che provocano continue torsioni alla colonna e stiramento dei muscoli; sollevamento pesi, giavellotto, lancio del peso, perché comportano una frequente pressione sui dischi vertebrali.