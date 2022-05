Non esistono solo addominali , braccia, glutei e polpacci : se si vuole un corpo scolpito e definito, è importante allenare anche le spalle. A maggior ragione quando sono "strette" e, dunque, tendono a incidere in maniera negativa sull'aspetto fisico. Fortunatamente, esistono tutta una serie di esercizi per allargare le spalle : integrandoli nella propria routine di fitness si possono ottenere importanti benefici, a più livelli.

Perché allenare le braccia

Quando le spalle sono strette e poco allenate il corpo può apparire meno armonioso e definito; tuttavia gli effetti non riguardano solo l'aspetto fisico. Le spalle sono una zona importante, formata da ben tre articolazioni, collegate fra loro ( la scapolo-omerale, la clavicolare e la sterno-costo-clavicolare) e in grado di compiere una serie di movimenti, da quelli più elementari come la flessione e l'estensione, fino a quelli più complessi, come la rotazione e la circonduzione. Purtroppo si tratta di una parte del corpo dotata di una forte instabilità e predisposta a sviluppare traumi e lesioni di vario genere: anche per questo va allenata con esercizi specifici. Quasi tutti gli sport, come nuoto, tennis, yoga, permettono di potenziare le braccia, che partecipano a moltissimi movimenti diversi. Eseguendo specifici esercizi per allargare le braccia, però, i risultati sono ancora maggiori.