Questo allenamento combina esercizi per gli addominali con esercizi per la parte inferiore del corpo.

Mentre gli esercizi per l'addome consentono di rinforzare la cintura addominale e ottenere un ventre piatto, gli esercizi per la parte bassa del corpo contribuiscono a tonificare i muscoli di gambe e glutei, per un aspetto più tonico ed armonioso.

Esercizi

Step up, 3 serie da otto ripetizioni per gamba

Ponte con v-ups, 3 serie da 10 ripetizioni per gamba

Squat largo/stretto, 3 serie da 12 ripetizioni

Crunch gambe elevate, 3 serie da 8 ripetizioni

Livello

Intermedio

Materiale

Una panca o una sedia

Questo allenamento è offerto dalla Personal Trainer Gabriella Vico.