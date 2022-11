Se si vuole avere un addome scolpito e tonico non è sufficiente eseguire un allenamento generico rivolto ai muscoli addominali : bisogna necessariamente includere nella propria routine fitness degli esercizi mirati agli addominali bassi . Solo in questo modo, si può ottenere il six pack , conosciuto anche come "addome a tartaruga ", diviso in sei quadranti scolpiti.

Gli addominali inferiori sono la parte inferiore del retto dell'addome , il muscolo pari, lungo e superficiale, che si estende al centro dell'addome, in verticale, ai lati della linea alba. Allenare questa zona del corpo è molto importante sia a livello estetico sia a livello funzionale: infatti, solo se anche questi muscoli sono tonici, si può avere un addome scolpito e una schiena in salute ; al contrario, addominali inferiori deboli si traducono in una pancia flaccida e a un inarcamento e dolore nella parte bassa della schiena.

Quali esercizi eseguire

Bicicletta o Flutter Kicks

Abbassamenti alternati delle gambe o Staggered Leg Lower

Abbassamenti gambe e braccia alternate o Deadbug

Plank con spostamento laterale o Plank With Tap

Abbassamenti gambe con fascia elastica o Banded Leg Lower

I comuni esercizi per gli addominali allenano anche gli addominali bassi, ma non in maniera specifica. Per ottenere ottimi risultati è necessario eseguire anche dei movimenti mirati. Ecco un allenamento utile a far lavorare questa parte, oltre che a migliorare la forma fisica generale e la postura: per svolgerlo sono sufficienti una fascia di resistenza e 20 minuti circa di tempo. Il consiglio è di eseguire ciascun esercizio per 45-60 secondi, quindi riposare per 15 secondi prima di continuare con il successivo. Una volta terminati tutti gli esercizi, riposare da 30 a 60 secondi, quindi ripetere l'intero circuito per tre o quattro round totali.