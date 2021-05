Esercizi sulla panca con bilanciere: tutte le alternative per pettorali tonici

Inoltre, molti permettono di lavorare su singole aree del torace in modo decisamente più specifico di quanto si possa fare esercitandosi sulla panca con il bilanciere.

Tuttavia non sono gli unici e, se si desidera variare leggermente la propria routine fitness , si possono sostituire con altri altrettanto validi , che permettano di costruire una parte superiore del corpo forte ed equilibrata .

Gli esercizi sulla panca con il bilanciere sono noti per essere tra i più efficaci per allenare i pettorali .

Alternative ai piegamenti con bilanciere a corpo libero

Piegamenti sulle braccia

I piegamenti sulle braccia sono la migliore alternativa senza attrezzi agli esercizi sulla panca con il bilanciere, perché per per spingere il corpo lontano dal pavimento si usano gli stessi muscoli necessari per allontanare la barra dal corpo.

Mentre si esegue questo esercizio, evitare che i gomiti si allarghino troppo lontano dai fianchi perché tale errore potrebbe rendere questo esercizio meno efficace.

Mettersi in posizione di plank, con il core e i glutei in trazione, il corpo parallelo al pavimento e le spalle perpendicolari ai polsi.

Piegare i gomiti e abbassare il petto verso il pavimento.

Mentre ci si abbassa, stringere le scapole e non lasciare che le spalle si inclinino verso le orecchie.

Quando il petto è vicino al pavimento, fare forza su braccia e pettorali e tornare alla posizione di partenza.

Piegamenti sulle braccia inclinati

Se non si riesce a fare la versione base di questo esercizio, si può optare per questa variante, meno impegnativa ma ugualmente valida per rafforzare petto, spalle e tricipiti.