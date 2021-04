Esercizi di Mobilità per Squat Più Profondi

Come si eseguono gli squat

Per compiere correttamente gli squat ci si deve posizionare in piedi, con le gambe in linea con la larghezza delle spalle e le punte dei piedi rivolte leggermente aperte verso l'esterno. Da qui ci si deve abbassare, piegando le ginocchia fino a che le cosce siano parallele al pavimento.

Dopo aver mantenuto la posizione per alcuni secondi si deve tornare a quella di partenza.

Per farli in modo corretto:

durante tutte le fasi dello squat mantenere la schiena dritta,

portare il peso sui talloni,

assicurarsi che le ginocchia non superino mai la punta dei piedi.

Benefici e frequenza di esecuzione

Oltre a tonificare glutei e muscoli degli arti inferiori, compiere regolarmente gli squat migliora resistenza, coordinazione ed equilibrio, e aumenta la densità ossea diminuendo il rischio di osteoporosi.

Uno dei vantaggi degli squat è il fatto che si possano eseguire in qualsiasi momento e luogo e che per farli non sia necessario munirsi di attrezzi o pesi. Questi ultimi, così come un bilanciere, possono essere aggiunti per aumentarne l'intensità o apportare varianti ma non sono affatto indispensabili.

Prima di iniziare a fare gli squat è fondamentale svolgere una piccola sessione di riscaldamento, per allungare e scaldare i muscoli interessati in vista di uno sforzo più elevato. In questo modo si diminuisce il rischio di infortuni.

Per i principianti meglio non esagerare, ma limitarsi a 2- 3 serie da 10-12 squat, circa 2-3 volte a settimana. Con il passare del tempo e il miglioramento del livello di allenamento si possono aumentare sia intensità sia frequenza dell'allenamento.