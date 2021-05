Esercizi con Manubri per Rafforzare i Muscoli della Schiena

La schiena è composta da una moltitudine di muscoli, alcuni più grandi e altri molto più piccoli ma tutti importanti per mantenerla forte e compatta. Le trazioni alla sbarra e gli esercizi con il vogatore sono due esercizi piuttosto popolari per rafforzare i muscoli della schiena, ma non sono tra i più accessibili, soprattutto se non si ha la possibilità di allenarsi in palestra. Esistono tuttavia altri metodi per sviluppare al meglio questa fascia muscolare.

Allenamento per la schiena: benefici A volte si pensa che l'obiettivo primario di allenare la schiena sia farle raggiungere un'estetica perfetta ma non è così, visto che rinforzare i muscoli di questa parte del corpo si traduce in un benessere fisico estremamente impattante per lo svolgimento delle normali attività quotidiane. Avere una schiena forte, infatti, è importante perché, al pari di quelli addominali, i suoi muscoli proteggono la spina dorsale e migliorano la postura. Quest'ultimo aspetto è fondamentale anche per evitare distorsioni e stiramenti. Prendersi cura della schiena attraverso un allenamento specifico è particolarmente consigliato soprattutto per chi svolge un lavoro sedentario. Passare molte ore al giorno seduti davanti allo schermo di un pc nella stessa posizione porta ad inclinarsi in avanti, spesso anche senza rendersene conto. Con il passare del tempo questa postura errata può diventare dannosa per la spina dorsale e proprio per questo allenarsi con costanza eseguendo esercizi mirati al rafforzamento dei muscoli di tale parte del corpo permette di migliorare la postura ed evitare o diminuire il mal di schiena.