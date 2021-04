Esercizi Isotonici e Isometrici: Differenze

Entrambe le tipologie di esercizi possono essere utilizzate per sviluppare stabilità e resistenza muscolare . Gli esercizi isotonici però sono generalmente migliori per aumentare la forza funzionale e la massa .

Gli esercizi isometrici , invece, non producono movimento articolare ma sviluppano una tensione all'interno del muscolo per sostenere un carico .

Esiste anche il movimento isotonico composto , che al contrario del precedente si verifica in più di un'articolazione . Oltre a richiedere un agonista , gli esercizi composti reclutano anche muscoli chiamati sinergizzanti per assistere nel movimento. Questi ultimi tendono a essere più piccoli degli agonisti.

Esercizi isometrici

Negli esercizi isometrici non si verifica alcun movimento delle articolazioni o del muscolo ma si mantiene quest'ultimo in tensione senza muoverlo per una serie di secondi e si ripete l'esercizio per un numero prestabilito di volte.

Uno dei principali vantaggi dell'esercizio isometrico è che non richiede alcuna attrezzatura e quindi è ideale per essere svolto a casa.

Esercizi per la parte inferiore del corpo

Questa tipologia è particolarmente indicata per allenare la parte inferiore del corpo, che contiene la maggior parte della massa muscolare complessiva.

Mantenere questa zona del corpo forte e ben sviluppata può rendere più facili le attività quotidiane come camminare, salire le scale e stare in piedi.

Esempi di esercizi isometrici per la parte inferiore del corpo sono il wall squat hold, il ponte dell'anca, l'affondo statico, l'estensione statica del ginocchio e la sua trazione contro un cuscino o una piccola palla medica.

Come eseguire il ponte per le anche

Sdraiarsi supini, con le ginocchia piegate e con tutto il piede in appoggio sul pavimento.

Sollevare il bacino in modo che il corpo formi una linea retta dalle ginocchia alle spalle.

Mantenere la posizione per 30 secondi, quindi abbassare il bacino.

Per aumentare la difficoltà, eseguire l'esercizio con una gamba dritta e sollevata.

Fare ripetizioni da 30 secondi ciascuna.

Esercizi per la parte superiore del corpo e per il core

Sebbene la parte superiore del corpo e il nucleo rappresentino un'area muscolare più piccola rispetto alla parte inferiore del corpo, questi muscoli non sono meno importanti perché aiutano a sollevare oggetti pesanti sostenendo la colonna vertebrale, stabilizzando le spalle e incoraggiando una buona postura.

Si può aumentare la forza negli esercizi per la parte superiore del corpo eseguendo flessioni isotoniche o pull-up, tavole, tavole laterali, trazione addominale, ponti del lottatore e crunches isometrici.