Allenamento ed Esercizi Funzionali

Palestre e centri fitness sono colmi di persone che saltano , tirano e slanciano palle di ghisa, si attaccano a funi e cercano di stare in equilibrio su piani instabili – a volte in maniera combinata .

Funzionale

Perché allenarsi in maniera funzionale?

Alla domanda: perché dovrei allenarmi in maniera funzionale? Le possibili risposte sono fondamentalmente tre:

In base all'efficacia: "…con l'allenamento funzionale si aumenta la forza, la resistenza, la mobilità, la velocità, l'estetica corporea …". In base alla teoria evoluzionistica: "…con l'obbiettivo di cacciare, lottare, fuggire, per migliaia di anni l'uomo è sopravvissuto eseguendo gesti motori complessi e pertanto l'allenamento funzionale è l'unico veramente naturale, il che lo rende anche più sicuro verso gli infortuni…". In base alla propedeuticità e utilità pratica: "… poiché in tutti gli sport si compiono movimenti multidirezionali, un allenamento completo non può prescindere dalla funzionalità del gesto stesso; inoltre, viviamo in un mondo tridimensionale, soggetto alla forza di gravità e alle sue relative regole, quindi anche l'allenamento dovrebbe rispettare questi principi di base…".

In linea di principio, tutte e tre le risposte sembrano avere una logica chiara e abbastanza semplice.

Tuttavia – citando il dizionario – per logica si intende (anche) a configurazione di un fatto e di un fenomeno, in relazione al rapporto di interdipendenza fra i suoi elementi costitutivi; in parole povere, il "modo di ragionare o di vedere le cose". Il fatto o fenomeno è costituito dai probabili effetti dell'allenamento funzionale, mentre i suoi elementi costitutivi sono le variabili descritte nelle risposte.

Ma se mancassero altri elementi a quanto la maggior parte degli istruttori descrive? Magari di vitale importanza? Vedere solo ciò che si vuole e sforzarsi di dimostrare anziché analizzare sono, d'altro canto, atteggiamenti estremamente diffusi.

All'atto pratico, quindi, le cose si complicano. Ecco perché, con un pizzico di critica, di seguito "rovesceremo per un istante la medaglia".

Perché NON allenarsi in maniera funzionale?

In base all'efficacia

Con l'allenamento funzionale si aumenta la forza ma solo specifica del protocollo in questione; anche in questo metodo, lo stimolo viene ripetuto sistematicamente, ragione per la quale non può migliorare tutti gli aspetti della forza. Variando continuamente il programma, si ha un'efficacia più estesa ma meno intensa. Stesso discorso per la resistenza. Se parlassimo di velocità dei movimenti, meglio definibile rapidità del gesto, l'allenamento funzionale non è il top. La rapidità del gesto si conquista muovendosi a carico naturale, con concentrazione e soprattutto specificità, poiché implica un notevole coinvolgimento della regolazione centrale e periferica oltre che neuromuscolare; possono essere utili piccoli stimoli di forza massimale. È possibile che, quando si discuta di velocità dell'allenamento funzionale, la maggior parte degli addetti ai lavori intenda agilità nei movimenti e destrezza; a tal proposito, nulla da dire. Se prendessimo in esame altri metodi senza protocolli integrativi per migliorare la flessibilità muscolare e la mobilità articolare, l'allenamento funzionale risulterebbe senza dubbio superiore. Per quanto riguarda l'estetica invece, bocciamo totalmente l'idea che l'allenamento funzionale possa essere più efficace degli altri sistemi allenanti. Questo fondamentalmente per due motivi: il primo è che, per dimagrire, l'aspetto più importante è la dieta; anzi, avendo un costo energetico molto elevato, l'allenamento funzionale stimola molto di più l'appetito. Il secondo è che – dopo il condizionamento iniziale – la cosiddetta ipertrofia funzionale determina un aumento del diametro delle fibrocellule in serie (lunghezza), non in parallelo (sezione); quindi, chi spera di volumizzarsi con l'allenamento funzionale si sbaglia.

In base alla teoria evoluzionistica

L'obbiettivo di cacciare, lottare e fuggire nasce dall'esigenza di sopravvivere. Questa necessità era piuttosto impellente, poiché i pericoli erano numerosi. L'età media, infatti, era molto più bassa. Cosa significa? Che la maggior parte dei soggetti moriva ancor prima di invecchiare. Quindi? L'allenamento funzionale non si presta ad un organismo non giovane.

Per allenarsi in maniera funzionale propriamente detta non si devono avere acciacchi di nessun tipo e bisogna saper eseguire tutti i gesti possibili e immaginabili. Impossibile. Paramorfismi e dismorfismi a parte – che la selezione naturale avrebbe scartato – non possiamo prescindere dal fatto che l'evoluzione stessa ha spinto l'essere umano dalla quadrupedia alla bipedia, una condizione totalmente sostenibile fino a metà dell'800, a partire dal quale la vita media è quasi raddoppiata. L'invecchiamento grava sui punti di maggior impatto gravitazionale, ovvero le articolazioni di schiena, spalle, bacino, ginocchia e caviglie, e ovviamente sui tendini adiacenti.

Provate a far saltare su e giù da un gradone l'intera popolazione dei 50enni – in Italia l'età media oggi è 83,24 anni – e vediamo quanti rimangono e quanti finiscono al pronto soccorso. Per queste ragioni, la definizione stessa di "funzionale", se applicata al sistema che descriveremo, non è appropriata.

In base alla propedeuticità e utilità pratica

Sull'utilità pratica nella vita di tutti i giorni, l'allenamento funzionale "dice la sua" – a patto che, ovviamente, non vada esso stesso a minare l'integrità osteo-articolare e muscolo-tendinea.

All'opposto, se volessimo discutere di propedeuticità nello sport, l'allenamento funzionale non sarebbe appropriato – sport agonistico, non dilettantistico. Con poche eccezioni nelle quali l'espressione delle capacità atletiche è talmente complessa da potersi avvalere di un allenamento simile – come la lotta greco-romana e altre forme di combattimento "a presa", il rugby e pochi altri – la maggior parte delle discipline richiede uno stimolo estremamente specifico. Ad esempio, un canottiere non potrà perdere tempo ad arrampicarsi su una corda, poiché il movimento ripetuto di trazione che esegue in barca è orizzontale, non verticale – cambia il coinvolgimento muscolare.

