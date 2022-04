Stretching per Allenare la Flessibilità: i 10 Esercizi Più Utili

Esistono vari sistemi e metodi per allenare la flessibilità muscolare ma, indubbiamente, il più noto e diffuso è quello degli esercizi di stretching .

La " postura da scrivania" provoca l'accorciamento dei flessori dell'anca e l' allungamento della muscolatura dorsale a seguito della continua proiezione in avanti del rachide ?

La flessibilità - conosciuta anche come articolarità ed estensibilità - è fortemente condizionata dalle caratteristiche anatomo/ funzionali dell'individuo (grado di estensibilità dei legamenti , tendini e muscoli ), dalla temperatura dell'ambiente e dalla condizione di riscaldamento dell'organismo.

Stretching: Cos’è e in Cosa Consiste

Proveniente dalla cultura dell'aerobica americana, lo stretching è approdato in Europa e in Italia nei primi anni 80, seguendo il percorso tipico delle mode.

L'etimologia della parola deriva dall'inglese "to stretch" che in italiano significa allungare.

Consiste, appunto, nella ricerca di allungamento muscolare attraverso l'esecuzione di esercizi di stiramento, semplici o complessi, allo scopo di mantenere l'organismo in un buon stato di forma .

Da alcuni decenni lo stretching è entrato a far parte di tutti i programmi di allenamento, sia per sport di potenza che per sport di resistenza, prima, durante e dopo la prestazione.

Negli ultimi tempi però molte evidenze scientifiche sono contraddittorie rispetto alla didattica internazionale sui temi riguardanti alcune branche dello stretching "dinamico e balistico". Gli studi si riferiscono alle discipline di forza e velocità (massimale, potenza, esplosività, reattività, risposta elastica).

Ciò che è emerso è semplicemente che gli esercizi di stretching per la flessibilità possono rivelarsi controproducenti se eseguiti prima di una prestazione di forza o potenza - sia lato prestativo, sia lato "stabilità articolare".

Inoltre, se da una parte lo stretching si correla positivamente a un aumento della funzionalità, dall'altro (contrariamente a quanto si pensava) sembra inefficacie dal punto di vista terapeutico su certe patologie muscolo-articolari, limitatamente o per nulla preventivo sugli infortuni se praticato prima degli sforzi, inutile per contrastare l'insorgenza dei DOMS o per velocizzare il recupero.

Non vi sono, al momento, riscontri negativi sulle discipline di resistenza, sul fitness e sulle discipline in cui è richiesta una notevole escursione articolare (danza, arti marziali, ginnastica).