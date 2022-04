Esercizi per i difetti di postura dovuti all’età

Introduzione

I difetti di postura sono diffusi a tutte le età: assumere la posizione corretta nelle diverse situazioni della vita quotidiana, infatti, non è affatto facile. Più passano gli anni, però, e più i problemi di postura tendono ad aumentare, a maggior ragione se si trascorre gran parte della giornata seduti. Ma migliorare la situazione non è impossibile: basta eseguire con una certa frequenza alcuni esercizi e allungamenti per avere più chance di mantenere in salute la colonna vertebrale, il torace, il collo e le altre parti del corpo. È importante anche rimanere attivi e muoversi il più possibile: più si mantiene il corpo in movimento in tutta la sua gamma di movimenti, più mobili si rimarrà nonostante l'età.