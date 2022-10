Esercizi di Kickboxing da fare a casa

La kickboxing è una disciplina che negli ultimi anni ha aumentato la propria popolarità, conquistando sempre più estimatori.

A decretarne il successo soprattutto il fatto che praticarla consenta di svolgere un allenamento cardio ma al contempo sviluppare la forza di diverse parti del corpo in modo omogeneo.

La maggior parte delle persone che decidono di dedicarsi alla kickboxing lo fa in palestra ma è possibile adattare questo allenamento anche agli ambienti domestici. Per farlo non è necessario possedere un sacco o altri attrezzi, basta munirsi di un abbigliamento sportivo e di scarpe da ginnastica.

Questi alcuni esercizi che riprendono i movimenti della kickboxing, replicabili a casa. Prima di iniziare l'allenamento è fondamentale prevedere una fase di riscaldamento.

Questo circuito è adatto a tutti perché ogni esercizio può essere svolto alla velocità desiderata, a seconda del proprio livello di preparazione.