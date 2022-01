Introduzione

Quando si pensa alla parola allenamento si immaginano esercizi come salti, plank, squat, e attività come corsa e camminata. In realtà, ci si può allenare in maniera efficace anche stando seduti. In particolare, gli esercizi da seduti possono essere molto utili per le persone con più di 60 anni, perché non le costringono ad adottare posizioni scomode e difficili e non richiedono loro di compiere sforzi eccessivi.