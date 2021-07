Esercizi da Fare a Letto Dopo Aver Dormito Male

Introduzione

Quando ci si sveglia dopo una nottata agitata, oltre a sentirsi stanchi e assonnati, si può avvertire un indolenzimento muscolare. Sono soprattutto i muscoli del collo e della schiena a risentire dello scarso riposo, soprattutto se ci si è girati e rigirati nel letto, magari adottando posture insolite e scorrette. In questi casi, è meglio non alzarsi ma rimanere sdraiati per eseguire qualche movimento di stretching. Esistono alcuni esercizi da fare a letto dopo una nottate insonne per allungare i muscoli e migliorare il loro affaticamento.