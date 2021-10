Esercizi per rafforzare il core dopo i 50 anni

Per mantenerlo in forma esistono esercizi specifici facili da svolgere a tutte le età.

Un ruolo determinante per evitare le cadute lo giocherebbe in particolare il core , ovvero la parte centrale del corpo compresa tra la porzione inferiore del busto e il margine inferiore del bacino .

Per scongiurare il più possibile tali eventi, è importante allenarsi regolarmente, in modo da mantenere il proprio fisico forte e dinamico.

Perché è importante allenare il core

Continuare ad avere un core forte anche quando non si è più giovanissimi è importante perché questo gruppo muscolare, rappresentando il punto di collegamento tra la parte superiore e quella inferiore del corpo, è responsabile della gran parte dei movimenti necessari per condurre una vita soddisfacente.

Allenarlo quindi è una priorità, che si amplifica ancora di più dopo i 50 anni perché è a quell'età che il fisico inizia ad indebolirsi, rendendo necessaria un'azione contrastante più incisiva.

Oltre a scongiurare infortuni, una sezione centrale più forte aiuta a migliorare la stabilità del corpo e la coordinazione, contrastare il mal di schiena, migliorare la postura e i movimenti quotidiani.

Limitarsi a questo però non basta. Per mantenersi in forma con il passare degli anni, è importante anche aggiungere alla propria routine fitness almeno 10 minuti di attività aerobica moderata al giorno. Ideale la camminata oppure, se si hanno problemi alle ginocchia, la bici o il nuoto, che consentono di muoversi senza gravare sulle giunture.

Questi gli esercizi più indicati per rafforzare il core dopo i 50 anni.