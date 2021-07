Esercizi Contro il Dolore ad Anca e Coscia

Dolori e fastidi all'anca e alla coscia non sono semplici da combattere, ma fare esercizio fisico può aiutare enormemente nella missione. Mentre infatti passare molto tempo seduti o non in movimento può aumenterà la tensione muscolare e la debolezza, peggiorando il dolore, fortificare il corpo in molti casi lo allevia. Esistono alcune discipline che più di altre sono particolarmente adatte a questo scopo, anche se prima di iniziare a praticarle è sempre fondamentale confrontarsi con il proprio medico.

Yoga Lo Yoga, in qualunque sua variante, può aiutare a migliorare l'elasticità e la libertà di movimento, e di conseguenza ad alleviare la tensione e il dolore ai fianchi e alle cosce. Queste alcune posizioni particolarmente indicate. Oscillazione delle gambe In piedi e con la schiena dritta, tenere le braccia distese lungo il corpo.

Espirando, far oscillare la gamba destra in avanti e poi, espirando, muoverla indietro.

Percepire il movimento nell'articolazione dell'anca.

Cambiare lato e ripetere per 10 volte.

Questo esercizio attiva l'articolazione dell'anca, prevenendo l'irrigidimento dei fianchi. Rafforzamento di gambe e ginocchia In posizione supina, sollevare entrambe le gambe e allungarle cercando di non inarcare la schiena. Puntare i piedi e poi distenderli, alternando i movimenti e coordinandoli con il respiro.

Poggiare i piedi a terra, posizionando le gambe alla larghezza dei fianchi.

Sollevare delicatamente il bacino senza sforzare troppo le ginocchia, poi riabbassarlo.

Questo esercizio migliora la circolazione sanguigna delle gambe e rafforza glutei, gambe e ginocchia.

Allungamenti Alcuni esercizi di stretching mirati possono aiutare a sciogliere i muscoli delle cosce e a contrastare i fianchi tesi. Allungamento gambe Sdraiarsi longitudinalmente contro una porta.

Allungare la gamba più vicina alla porta verso l'alto e spingere il piede contro la porta finché non si sente un allungamento.

Mantenere la posizione per 30 secondi, cambiare lato e ripetere la sequenza di movimento dall'altro lato.

Quindi, sdraiarsi sulla schiena con le ginocchia piegate e i piedi piatti.

Sollevare la gamba destra, con il ginocchio ancora piegato, e portare la caviglia sopra la coscia. Afferrare la coscia della gamba sinistra e tirarla verso il petto.

Mantenere la posizione per 30 secondi poi ripetere la sequenza di movimenti con l'altra gamba. Allungamento del flessore dell'anca in ginocchio Poggiare il ginocchio sinistro al pavimento, e tenere quello destro alto.

Piegare il ginocchio destro in avanti, mantenendo il piede destro sempre a contatto con il pavimento.

Tenere la schiena dritta e contrarre delicatamente il gluteo sinistro.

Spostare delicatamente il busto in avanti, fino ad avvertire un allungamento.

Ripetere la sequenza di movimenti dalla parte opposta. Allungamento della coscia e dell’anca anteriore Sedersi a terra, appoggiarsi sui gomiti e stendere una gamba all'indietro e l'altra in avanti, fino a formare idealmente una Z.

Spingere le anche verso l'alto e tornare a una posizione di riposo.

Ripetere la sequenza dei movimenti dall'altro lato.

Questo esercizio permette di allungare la muscolatura anteriore della coscia e dell'anca. Per intensificarlo si possono svolgere gli stessi movimenti ma da sdraiati in posizione supina.

Attività aerobica L'esercizio aerobico mette in movimento tutto il corpo e può aiutare i muscoli delle cosce e dei fianchi a lavorare con altri gruppi muscolari, migliorando la forza generale e la coordinazione. Camminare è un facile esercizio aerobico ed è quindi particolarmente indicato per i principianti, che acquisendo dimestichezza possono poi passare al jogging e alla corsa vera e propria. Tuttavia, per chi soffre di dolori articolari o è reduce da un infortunio potrebbe non essere la scelta indicata. Meglio in questo caso preferire una disciplina a basso impatto come il nuoto. L'acqua, infatti, allevia i dolori articolari, consentendo di muoversi in modo più sicuro.