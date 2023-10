Esercizi con la camminata da fare in casa senza tapis roulant

La sedentarietà è nemica della salute e per questo, soprattutto per chi svolge una professione che costringe a passare molte ore seduti alla scrivania, è fondamentale ritagliarsi almeno qualche minuto al giorno per svolgere attività fisica, utile anche per mantenere il peso sotto controllo e, per chi ne ha necessità, perderlo, aiutandosi ovviamente con una dieta sana e bilanciata.

C'è chi ama andare in palestra e chi praticare vari sport ma a causa della vita sempre più frenetica e del tempo molto spesso risicato, non sempre si riesce a farlo.

Un'ottima soluzione per muoversi è quella di fare una piccola camminata ogni giorno, una buona abitudine che non necessita di tantissimo tempo né di attrezzature specifiche. In inverno però, con le temperature che scendono in picchiata e il meteo raramente favorevole, non è facile mantenere l'impegno.

Per non cedere alla sedentarietà e riuscire a perdere peso e a rimanere attivi è però possibile allenarsi in casa camminando, anche senza possedere un tapis roulant.