Esercizi con Asciugamano per Allenarsi in Spiaggia o al Parco

Introduzione

Quando ci si allena a casa, al parco o magari in spiaggia non sempre si hanno a disposizione grandi attrezzatture. Anzi, in molti casi non si ha alcun strumento a portata di mano. Ma non si tratta necessariamente di un limite. Non servono per forza bilancieri, macchinari o altri attrezzi per eseguire un workout efficace. Per allenarsi può bastare un asciugamano. Gli esercizi con asciugamano, infatti, sono molto efficaci, se selezionati e svolti correttamente.